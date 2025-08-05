Bakan Işıkhan, G20 Toplantısında Singapur İşgücü Bakanı ile Görüştü

Bakan Işıkhan, G20 Toplantısında Singapur İşgücü Bakanı ile Görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında Singapur İşgücü Bakanı Tan See Leng ile bir araya geldi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da Singapur İşgücü Bakanı Tan See Leng ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Güney Afrika'da düzenlenen 'G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı' kapsamında Singapur İşgücü Bakanı Tan See Leng ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, G20 programı kapsamında, Singapur İşgücü Bakanı Sayın Dr. Tan See Leng ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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