Bakan Işıkhan, Ekim-Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması

Bakan Işıkhan, Ekim-Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Temel hedefimiz, çalışma hayatımızı yenilikçi ve özgün uygulamalarla güçlendirmek, vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını desteklemek ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Temel hedefimiz, çalışma hayatımızı yenilikçi ve özgün uygulamalarla güçlendirmek, vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını desteklemek ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Ekim- Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkenin istihdam kapasitesinin arttığını belirten Işıkhan, çalışma hayatı ve iş gücünü güçlendirecek adımları ekonomi yönetimiyle tam bir koordinasyon içerisinde attıklarını ifade etti.

İşsiz sayısının, 2025'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azaldığını anımsatan Işıkhan, 0,2 puan gerileyen işsizlik oranının, yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşerek 11 çeyrektir tekli hanelerde seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Işıkhan, "Son dönemde Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz program ve projelerimizin olumlu yansımasını istihdam tarafında da görmeye devam ediyoruz. Son çeyrekte istihdamımızı 136 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı, 32 milyon 686 bin kişiye yükselttik. İstihdam oranımız, 0,1 puan artışla yüzde 49,1 seviyesine yükseldi. İş gücümüzde de 78 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 599 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin iş gücü piyasasına erişimlerini artıracak politikaları sürdürdüklerini bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Gençlerde işsizlik oranı, 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Yeni uygulamaya koyduğumuz GÜÇ Projesi ile daha da iyi seviyelere geleceğiz. Erkeklerde yüzde 6,7 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kadınlarda ise uyguladığımız İş Pozitif gibi programların sayesinde yüzde 11,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Temel hedefimiz, çalışma hayatımızı yenilikçi ve özgün uygulamalarla güçlendirmek, vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını desteklemek ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmek."

