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Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında belediyelerin borç miktarını açıkladı. Bakan Işıkhan, "Tüm belediyelere eşit yaklaşıyoruz, borçlar ödenmeli. Belediyelerin 196 milyar borcu var." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, belediyelerin toplam borç miktarını açıkladı.

İŞTE BELEDİYELERİN TOPLAM BORÇ MİKTARI

Bakan Işıkhan şunları söyledi: "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülürlüğü için bizim tek bir gelirimiz var. Bu gelir de işverenlerimizin ve kamu kurumlarımızdan tahsil ettiğimiz sigorta primleri. Ancak belediyeler 31 Mayıs seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın defayeten ifade ettiği konu, prim borçlarının ödenmesi noktasındaki ifadesinden sonra inanın tüm belediyelerle yakın iletişime girdik. Biz burada da siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelere eşit bir şekilde yaklaştığımızı ifade etmek istiyorum.

"PRİM BORÇLARININ SGK'YA ÖDENMESİ GEREKİYOR"

Primleri düzenli bir şekilde ödeyen, çünkü işçilerimize ücretlerini ödedikten sonra prim borçlarının da mutlaka SGK yatırılması gerekiyor. Bu çerçevede aslında primlerin düzenini ödeyen tüm belediyelerimize, belediye başkanlarımıza da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülürlüğü ve girdi ve çıktı düzenini elde edebilmemiz için bu primlere büyük ihtiyaç duyuyoruz. Ancak şunu fark ettik, bazı belediyelerin prim borçların nedeniyle daha fazla zorlandığını, borçlarını ödememe noktasında eylemlerde bulunduğunu gördük. Yani aslında en mantıklı yöntem belediye başkanlarının mali bir sorumluluğu da bulunmaktır. Mali sorumluluk gereği olarak da primlerin SGK'ya ödenmesi gerekiyor.

"BELEDİYELERİN 196 MİLYAR LİRA BORCU VAR"

Mart ayında geçen 2-3 ay öncesindeki programda 96 milyardı fakat şu an bu rakama 100 milyar daha faizle birlikte bir rakam eklendi. Şu anda belediyelerin 196 milyar lira borcu var. Bunun sürdürülemez olduğunu fark ettik ve belediyelerimize, belediye başkanlarımıza iletişime geçtik. Çünkü SGK olarak bizim temel amacımız iletişimi sağlamak ve prim borçları olduğunu, bu prim borçlarının ödenmesi noktasında kendilerini davet ettik. Birçok belediye bizimle iş birliğine girdik.

"149 BELEDİYE BORCUNU ÖDEMEK İÇİN SGK'YA BAŞVURDU"

Sizin sorunuzla ilgili olarak da 149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere SGK'ya başvurmuştur. Bu süreçte belediyelerimize aslında şunu ifade ettik, prim borçlarını ister taksitlendirebilirler ya da üzerlerinde şerh ya da ipotek bulunmayan gayrimenkullerini de bize gösterebilirler ve teminat olarak gösterebilirler ve borçlarını yapılandırabiliyorduk.

"TÜM BELEDİYELERE EŞİT VE ADİL BİR ŞEKİLDE YAKLAŞIYORUZ"

Bizim amacımız burada siyasi parti ayrımı gözetmek için tüm belediyelere eşit ve adil bir şekilde yaklaşıyoruz. Benim buradaki en önemli derdim prim tahsilatını gerçekleştirmek. Benim için önemli değil ki A belediyesi, B belediyesi. Ayrıca bu yönde spekülasyonlar söz konusu oldu. Bunu da üzülerek takip ediyoruz. Biz bu çerçeve içerisinde de aşağı yukarı şu ana kadar SGK tarafından toplam tahsilat tutarımız 28.2 milyar tutarında.

Önceki dönemlerde var olan bir borç ödenmiyor. Belediye başkanları tarafından ödenmeme yönünde de bir niyet söz konusu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın o ifadesinden sonra tüm belediyeler, özellikle SGK'ya prim borcu olan belediyeler bizimle iletişime geçiyor. Şu an 28.2 milyar lira tahsilat gerçekleşti."

Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bu borç yenimi aklınıza geldi ve neden tek bir akp belediyesine haciz işlemi yapılmadı bugüne kadar

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

2 günde 45 milyar doları iç ettiniz,size paramı dayanır,vurun milletin sırtına,sata sata bitirdiniz,borç ile yapılan hizmet işde sonu bu olur,tamtakır hazine,

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

vurun milletin sırtına,hiç acımayın,sata sata bu ülkeyi bitirdiniz,hani hizmet vardı,borç ile yapılan hizmet sömürücülükdür,

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıMr Camel:

akp belediyesine ait borçlarıda chp yi yükleyen trk parti akp cuntası

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Allah sizden razı olmasın..ey emeklilerin düşmanı... Allah size cennet yüzü göstemesin

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMustafa Polat:

Tüm belediyelere eşit yaklaşıyolarmış bizde inandık ya bikere 20 senedir hiç sesiniz çıkmadı ne hikmetse belediyeleri kaybedince aklınıza geldi artık inandırıcılığınız yok hiç samimi deyilsiniz

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıReşat:

Ne zaman ki bir yıldır CHP birinci oldu ve çoğu belediyeyi aldı aklınıza borç geldi,, AKP de iken han vurup harman savurdunuz çünkü karekter Yok

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarımehmet altın:

He borçların hepsi babasından kaldı belediyelere...

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

belediyelerin darphanesi var öderler,o darphane milletin kendisidir,millet para basıyo, belediyelere bu millet verir,oradanda siz alırsınız,

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıumut mergen:

HEMEN ÇÖKÜN

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme7
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