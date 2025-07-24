Bakan Güler, IDEF 2025 Fuarı'nda Önemli Görüşmeler Yaptı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'nda ATBR Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve Irak Başbakanı Askeri Sanayi Danışmanı Mustafa Ati Hassan ile bir araya geldi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'nda American Turkish Business Roundtable (ATBR) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u ve Irak Başbakanı Askeri Sanayi Danışmanı Mustafa Ati Hassan'ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'nda American Turkish Business Roundtable (ATBR) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u kabul etti. Bakan Yaşar Güler ayrıca Irak Başbakanı Askeri Sanayi Danışmanı Mustafa Ati Hassan'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika