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Bakan Göktaş Lefkoşa'da Esnafla Buluştu

Bakan Göktaş Lefkoşa'da Esnafla Buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esnafla bir araya geldi. Ziyaret sırasında esnafın sorunlarını dinleyerek teşhislerde bulundu ve bölgenin kültürel ile ekonomik yapısını gözlemledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lefkoşa'nın tarihi bölgelerinden Büyükhan'da esnafla buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarına devam ediyor. Bakan Göktaş, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve ekibiyle birlikte Lefkoşa'nın tarihi bölgelerinden Büyükhan'da esnafla buluştu. Ziyaret sırasında esnafın sorunlarını dinleyen ve taleplerini alan Göktaş, bölgenin kültürel ve ekonomik yapısına dair de gözlemlerde bulundu. Tarihi surlar içi bölgesine de uğrayan Bakan Göktaş'a Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya da eşlik etti.

Bakan Göktaş, ziyaretini Tangül Çağıner Sevgi Evinin açılışı ile tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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