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Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temeli

Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi sürdürülebilir kalkınmanın temeli
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz, kadınların güçlenmesini eşitlik meselesinin ötesinde, sürdürülebilir kalkınmanın, toplum ve aile refahının, rekabet gücünün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz, kadınların güçlenmesini eşitlik meselesinin ötesinde, sürdürülebilir kalkınmanın, toplum ve aile refahının, rekabet gücünün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Geleceğe İlham Veren Kadınlar-Küresel İş Birliği Akşam Yemeği" programı gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Bakan Göktaş, "Bu akşam burada bir araya gelişimiz, söz konusu mirasın bir yansımasıdır. Bir dönem Osmanlı Sultanı II. Mahmud'un kızı Esma Sultan'a ev sahipliği yapan bu tarihi mekan, İstanbul'un zengin geçmişi ile dinamik bugününü bir araya getirmektedir. Bugün de aynı ruhla, farklı ülkelerden ve sektörlerden gelen güçlü akademisyenleri, kadın iş temsilcilerini buluşturdu. İstanbul bu akşam aynı masa etrafında bir araya gelmemiz, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta daha güçlü şekilde yer almasına dair ortak inancımızın somut bir göstergesidir. Türkiye olarak, 2011 yılında bu zirveye ilk kez ev sahipliği yapmıştık. Aradan geçen yıllarda dünya köklü bir dönüşüm yaşadı. Ekonomi, yeniden şekillendi. Teknoloji, iş gücü piyasalarını değiştirdi. Bu süreçte kadınların ekonomik, sosyal ve dijital hayattaki konumu daha stratejik bir mesele haline geldi Bugün sizleri, çok daha kapsamlı bir vizyonla, çok daha güçlü bir kurumsal altyapıyla ve somut kazanımlarla bir kez daha Türkiye'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Biz, kadınların güçlenmesini eşitlik meselesinin ötesinde, sürdürülebilir kalkınmanın, toplum ve aile refahının, rekabet gücünün temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu inançla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve daha etkili olması için reform niteliğinde politikalar hayata geçirdik. Edindiğimiz güçlü tecrübeyi uluslararası platformlara taşıyarak, kadın haklarının korunması ve kadın refahının artırılması yönünde etkili adımlar attık. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız 'Küresel Kadın Zirvesi' de bunlardan biridir. Zirve kapsamında düzenlediğimiz toplantıların, kadınların güçlenmesine yönelik ortak irademizi uluslararası ölçekte daha güçlü iş birliklerine dönüştüreceğine inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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