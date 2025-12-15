Bakan Göktaş: Dijital medyaya dair denetleyici bir yasal düzenlemenin yapılması elzemdir

'NÜFUS ÇÖKÜŞÜ KÜRESEL BİR TREND'

Ardından Bakan Göktaş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 'Güçlü aile güçlü toplum' şiarıyla yola çıktıklarını belirten Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz sene Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın'ın ifade ettiği gibi, hani ben Belçikalı olarak kalmışım ya. Bakın, Sayın Vekil, Türkiye'de boşanma oranları; tüm dünyada nüfus yaşlanıyor, ülkemizde de yaşlanıyor. Doğurganlık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalıyor. Yaşlılık artıyor, doğurganlık azalıyor ama sizin verdiğiniz rakamlar doğru değil. Bakın, evlilik yaşı kızlar için son 20 yılda 22'den 26'ya yükseldi, erkeklerde 26'dan 29'a yükseldi. Hani az önce dediniz ya, 'İlk anne olma yaşı 29'a yükseldi.' Dediniz ki, 'Siz göreve geldiğinizde, 2023'te 1,1 milyon bebek doğmuş' doğru değil, o sene 958 bin canlı bebek doğmuştu. Yani şöyle anlatmak istiyorum sayın vekil, üzerinize almayın ama, hani siz de bana, 'Üzerinize almayın' dediniz ya ben de üzerime almıyorum, siz de lütfen üzerinize almayın. Bakın, 1960 yılında darbelerle beraber ülkemizdeki bazı haber başlıklarını okumak istiyorum: Rockefeller Milliyet'te 25 Şubat 1966'da diyor ki; ben ödevime o kadar iyi çalıştım ki size nasıl olduğumu anlatacağım. Diyor ki, 'Türkiye Doğum Kontrolünde Önderlik Edebilir.' Bakınız, 1960'ta, 'Milli Gelir Adaleti Doğum Kontrolüne Bağlı.' Bakın, bunlar gazete manşetleri, Vehbi Koç, Sağlık Bakanlığıyla beraber yapıyor. 'Vehbi Koç Kadın İşçilere Doğum Kontrol Tespihi Vermiş.' Yani kadın işçilere diyor ki, 'Yeşil boncukta geç, kırmızıda dur.' Ne kadar böyle uzak gelse de bunu şu nedenle söylemek istiyorum. Doğurganlık düşüşümüz bir anda olmadı, kapsamlı ve programlanmış bir nüfus düşüşüne 1960 yılından bu yana bu ülkede çok kapsamlı bir şekilde indirildi ve şu anda maalesef nüfus planlaması ülkemizin gündemine oturdu. Nasıl oturdu biliyor musunuz? Zihinlerde oturdu, 'Bir kız, bir erkek yeter' diyerek oturdu, 'Az çocuk, öz çocuk, nitelikli çocuk' diyerek oturdu. Yani bunlar sizin bahsettiğiniz konular değil. Bakın, meselelere çok uzak olmak zorunda değilsiniz. Nüfus çöküşü küresel bir trend. Bütün dünya nüfus çöküşüyle uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

'AİLEYİ GÜÇLENDİRMEDEN HİÇBİR KALKINMA MODELİ OLMAZ'

Bakan Göktaş, konuşması sırasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Günaydın'ın, '1 çocuğum var, ikinciyi okutamam çünkü' demesi üzerine Bakan Göktaş, 'Niye yapmadınız, elinizden mi aldılar?' dedi. Bakan Göktaş, "Yani şunu söylemek istiyorum: Polemiğe girmeyin Sayın Vekilim. Bakın, şimdi, gidin, bir kadın görüyorsunuz, 3 çocuklu, 4 çocuklu, hemen kalıpları oturtuluyor bu konuda. Dolayısıyla, burada kesinlikle nüfus konusunda ciddi manada küresel bir trend var ve biz ülkemizi korumak adına, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumak adına, ülkemizi güçlü tutmak adına bu yılı Aile Yılı olarak ilan ettik. Aile Eylem Planı'mızı ortaya koyduk. Önümüzdeki on yılı da aile ve nüfus on yılı olarak koyduk ve biliyor musunuz dünyadaki pek çok ülkenin derdi aynı. Bakın, gittiğim her yerde herkes aynı konudan şikayetçi, herkesin derdi bir. Yani biz de diyoruz ki, biz ülkemizdeki gençleri güçlendirelim, nüfusumuzu güçlendirelim, ülkemizin rekabetçi tutumunu koruyalım. Yani bu kapsamda belki burada yeterince sayamadığımız icraatlara Fransız kalmış olabilirsiniz, çok özür diliyorum. Bir kere altını çizmek istiyorum. Artık bütün dünya biliyor ki aileyi güçlendirmeden hiçbir kalkınma modeli, hiçbir sosyal politika da kalıcı kalamaz; bu nedenle aileyi sahiplenmek lazım. Bu konuda beraber bir çalışma yapabilir, size neler olduğunu anlatabilirim, bütün dünyadaki rakamları da anlatabilirim. Göreceksiniz ki ben asli ve milli olarak bu konuyu çok güçlü bir şekilde sahiplendim. İnşallah, sizler de sahiplenirsiniz de ülkemizin rekabetçi gücünü, genç ve Türk nüfusunu güçlendirmeye devam edelim. Zaten bunu birlikte yapmamız lazım, bu konu siyasetüstü bir konudur" diye konuştu.

'YAŞLILARIN YÜZDE 75'İ EVLERİNDE AİLELERİ VE KOMŞULARIYLA YAŞLANMAK İSTİYOR'

Kanada'daki yaşlı sisteminin örnek verildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Kanada'daki yaşlı bakım modelinde insanlara evlerinde bakıyorlar. Yaşlanan nüfusla birlikte bakım talebi artıyor; bu da hizmet maliyetlerini yükseltiyor. Bütün dünyada nüfus yaşlanıyor, ülkemizde de nüfus yaşlanıyor. Bakın, huzurevlerinde kalanların yüzde 30'una biz tamamen ücretsiz bakıyoruz, bir de harçlıklarını veriyoruz; başımın üstünde yerleri var fakat dünyada nüfus yaşlanırken, ülkemizde nüfusumuz yaşlanırken, biz de bakım modelimizi sadece huzurevlerine insanları tıkarak değil. Bakın, 'Aile' dedik, 'Güçlü toplum' dedik. Yaşlı profil araştırması yaptık, yaşlılarımızın yüzde 75'i ne dedi biliyor musunuz? 'Biz, ailelerimizle beraber yaşlanmak istiyoruz. Kendi evlerimizde gerekirse yalnız kalarak ama evlerimizde, mahallelerimizde, komşularımızla birlikte yaşlanmak istiyoruz.' Dolayısıyla, biz bir yandan huzurevi yapmaya devam edeceğiz bir yandan da yaşlılarımıza evlerinde destek olarak, evde destek modellerimizi güçlendireceğiz."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.