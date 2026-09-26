Bakan Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı ile çifte vergilendirme anlaşması imzaladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'na imza atıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı Hill ile birlikte "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması"nı imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı