Bakan Dönmez: "Para dilenmene gerek yok, kaynak Anadolu'da, kaynak Karadeniz'de" "Elinizle yapmaya uğraştığınız kalbi, yerli ve milli uçaklarımızla pilotlarımız gökyüzüne yapıyor" "Devreye alacağımız projelerin bize sağlayacağı katkı, 300 milyar dolardan fazla" "Tayyip Erdoğan nefreti...

Bakan Dönmez: "Para dilenmene gerek yok, kaynak Anadolu'da, kaynak Karadeniz'de"

"Elinizle yapmaya uğraştığınız kalbi, yerli ve milli uçaklarımızla pilotlarımız gökyüzüne yapıyor"

"Devreye alacağımız projelerin bize sağlayacağı katkı, 300 milyar dolardan fazla"

"Tayyip Erdoğan nefreti yüzünden gidip, teröristten medet umar hale geldiler"

Bakan Dönmez Eskişehir'de muhalefete sert yüklendi

ESKİŞEHİR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefete yüklenerek "Devreye alacağımız projelerin bize sağlayacağı katkı, 300 milyar dolardan fazla. Londra'ya, Amerika'ya gidip para dilenmene gerek yok, kaynak Anadolu'da, kaynak Karadeniz'de" dedi.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin Emek Mahallesi'nde düzenlediği mitingine katıldı. Milletvekili adayı arkadaşları ve eski Odunpazarı Belediyesi Başkanı Burhan Sakallı'nın ardından kürsüye çıkan Bakan Dönmez'i kalabalık uzun süre alkışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ve 1 milyon 700 bin kişinin alanda bulunduğu Büyük İstanbul Mitingi'yle eş zamanlı başlayan Emek Mahallesi'ndeki mitinge çok sayıda mahalleli ilgi gösterdi.

"Tek marifetleri heykel yapmaktı, şimdi bir de buna elleriyle kalp yapmayı eklediler"

Kürsüde AK Parti iktidarının yaptıklarından bahseden Bakan Fatih Dönmez, muhalefetin sadece elleriyle kalp yaptığını belirtti. Muhalefete yüklenen Dönmez, "Neredeyse 40 güne, 40 yılın işini sığdırdık elhamdulillah. 20 yıl önce attığımız tohumlar bugün artık ağaç olup meyve vermeye başladı. Muhalefetin bir de son 1 ayına bakalım. Elleriyle şöyle bir hareket yapıyorlar, yapamıyorlar da. Kalp yapmaktan başka bir marifetleri yok. Eskiden sadece tek marifetleri heykel yapmaktı, şimdi bir de buna elleriyle kalp yapmayı eklediler. Onu da biri yapıyor, 5'i yapamıyor. Sizin elinizle yapmaya uğraştığınız kalbi, TEKNOFEST'te yerli ve milli uçaklarımızla, pilotlarımız gökyüzüne yapıyor" dedi.

"Kaynak Anadolu'da, kaynak Karadeniz'de"

Muhalefetin '300 milyar dolar' vaadi hakkında da AK Parti Eskişehir milletvekili adayı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şöyle konuştu;

"Muhalefetin lideri diyor ki; '300 milyar dolar temiz para getireceğim.' Nereden? Londra'ya gitmişti ya, bunu birileri yakalamış, demiş ki; 'Bizde para çok' o da hemen atlamış. Aynı adam ne demişti? Londra'dan gelen yatırımcılara tefeci demişti. Ne ara onların parasını akladı bilemiyoruz. Öyle ya 1 yıl önce tefeci diyor, şimdi temiz para getireceğim, diyor. Londra'ya gidip, tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim; devreye alacağımız projelerin bize sağlayacağı katkı, 300 milyar dolardan fazla. Londra'ya, Amerika'ya gidip para dilenmene gerek yok. Tam olarak burada, kaynak Anadolu'da, kaynak Karadeniz'de."

"Şimdi mızrak çuvala sığmamaya başlayınca itiraf etmeye başladılar"

Muhalefetin terör örgütü ve siyasi uzantılarından medet umduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Görüyorsunuz kardeşlerim, terör örgütünün ve onun siyasi uzantısından da destek açıklaması geldi. Önce gizli kapaklı yapıyorlardı, kapıların ardında ama biz diyorduk ki çıkın açıkça söyleyin. Şimdi mızrak çuvala sığmamaya başlayınca itiraf etmeye başladılar. İnanın bunların şirazesi iyice kaydı. İçlerinden Tayyip Erdoğan nefreti yüzünden gidip, teröristten medet umar hale geldiler" diye konuştu.