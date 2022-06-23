Bakan Çavuşoğlu: "Bu iki ülke müttefik olmak istiyorsa NATO içinde güvenlik endişelerini karşılamalıdır"

-"Özellikle NATO Zirvesi'nde terörizme odaklanacak bir oturum düzenlenmesini önemli buluyoruz"

-" Ukrayna'dan tahıl ihracatını gerçekleştirmek için bir BM planı var. Sürekli Ukrayna ve Rusya ile temas halindeyiz. BM planı uygulanabilir, bu yüzden destekliyoruz"

-"Karadeniz'deki tahıl koridoru için Türkiye olarak yapıcı bir rol üstleniyoruz. Rusya'dan İstanbul'da planlanan toplantı için olumlu cevap veriyoruz. İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ortak basın açıklaması yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Politika