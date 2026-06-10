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Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta ağırladı

Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta ağırladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik çalışanı maden işçilerini kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi. Bakan, işçi haklarının takipçisi olacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ile Doruk Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerini kabul etti.

Bakan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'u ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan madencileri Bakanlıkta kabul etti. Görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bakan Bayraktar, görüşmede madencilerin karşılaştıkları sorunları ve taleplerini detaylıca ele aldıklarını kaydetti. Bakan Bayraktar, "İşçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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