Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan "enerji arz güvenliği" açıklaması Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcut uluslararası enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü enerji altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim kapasitesi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir riskin öngörülmediğini bildirdi.

Bayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle yaşanabilecek enerji ve ham madde tedariki sorununa ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin, Hürmüz Boğazı üzerinden doğal gaz tedarikinin bulunmadığını belirten Bayraktar, bu bölgede LNG arzında yaşanan azalışın da Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını ifade etti.

Bakan Bayraktar, aynı dönemde toplam petrol ithalatının 50,4 milyon ton olduğunu, bunun yaklaşık 5 milyon tonluk kısmının Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiğini aktararak, "Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının durması arz güvenliği açısından yönetilebilir alanda kalmakta ve herhangi bir sorun oluşturması beklenmemektedir." bilgisini paylaştı.

Enerji arz güvenliğinin kalıcı olarak tesis edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye Politikası" kapsamında yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ivme kazandığını vurgulayan Bayraktar, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 62,4'e, yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam payının ise yüzde 71,6'nın üzerine çıktığını bildirdi.

Geçen yılın üretim verilerine göre de yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 43,3 olarak belirlendiğini kaydeden Bayraktar, 6 derin sondaj, 2 sismik araştırma gemisiyle petrol ve doğal gaz arama-sondaj faaliyetlerinin yürütüldüğünü hatırlattı.

"Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına alacak kritik anlaşmalar imzalanmıştır"

Keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretiminin günlük 9,5 milyon metreküpe çıkarıldığını belirten Alparslan Bayraktar, ilk yüzer üretim platform "Osman Gazi" ile günlük üretimin bu yıl 20 milyon metreküpe yükseltilmesinin, 2028'de devreye alınması planlanan ikinci yüzer üretim platformla günlük üretim kapasitesinin 45 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol keşfiyle günlük üretimin 81 bin varile ulaştığını, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin kapasitesinin 1,7 milyar metreküp, Silivri Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin kapasitesinin de 4,6 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin günlük 80 milyon metreküp, Silivri Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin günlük 75 milyon metreküp olmak üzere toplam gazlaştırma kapasitesinin günlük 155 milyon metreküp olduğunu kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Mart 2026 döneminde gerçekleşen günlük ortalama 210 milyon metreküplük talep, sahip olduğumuz boru hatları, LNG/FSRU terminalleri ve depolama tesisleri vasıtasıyla güvenle karşılanmaktadır. Toplam 6,3 milyar metreküp kapasiteye sahip yer altı depolama tesislerimizin mevcut doluluk oranı yüzde 72 seviyesinde seyretmekte olup bu depolar, sistemin esnekliğine katkı sağlamaktadır. Kaynak çeşitlendirme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel ve küresel işbirliklerine önem verilmektedir. Yürütülen yoğun enerji diplomasisi kanalıyla petrol, doğal gaz, madencilik ve nükleer enerji alanlarında stratejik ortaklıklar tesis edilmiş ve ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına alacak kritik anlaşmalar imzalanmıştır. Mevcut uluslararası enerji krizine rağmen güçlü enerji altyapımız, çeşitlendirilmiş kaynak portföyümüz ve artan yerli üretim kapasitemiz sayesinde ülkemizin enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk öngörülmemektedir."