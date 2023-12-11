MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmalarına ilişkin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz olacak mı' sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam ediyor.

Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanı ile görüşme olacak mı' sorusuna cevap: 'Komisyon çalışmaları devam ediyor, sonuçlanmaya yakın hale geliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmalarına ilişkin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz olacak mı' sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir" yanıtını verdi.

Bahçeli, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmeniz olacak mı' sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam ediyor, sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir" cevabını verdi. - ANKARA