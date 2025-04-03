Bahçeli'den Boykot Eleştirisi: 'Demokratik Haklarla Bağdaşmaz'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, esnafa ve sosyal yaşamına yapılan boykot girişimlerini eleştirerek, bunun ifade ve düşünce hürriyeti ile vatan sevgisi ile bağdaşmadığını vurguladı.
Bahçeli: "Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika