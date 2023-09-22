Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ermeni sakinlere çağrıda bulundu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Ermeni sakinlerin barışçıl bir arada yaşama modeline davet edildiğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, dün Arnavutluk Dönem Başkanlığı davetiyle düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ermenistan ile yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Bayramov hitabında "Etnik Ermeni sakinler barışçıl bir arada yaşama modelimizin bir parçası olmaya davetlidir" ifadelerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar Ermenistan'ın uluslararası toplumu yanıltma kampanyasında BM Güvenlik Konseyi'ni istismar etme girişimi üzüntü verici olsa da, bu vesileyle bir kez daha Konsey'i ve uluslararası toplumu Ermenistan'ın bölgesel barış ve güvenlik açısından yarattığı sorunlar hakkında bilgilendirmek istiyoruz."

'ANTİ-TERÖR TEDBİRLERİ ÇOKTAN DURDURULDU'

"Aslında, Konsey bugün sözde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni sakinlerinin hakları ve güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle tartışmaya çağrıldığında, anti-terör tedbirleri çoktan durdurulmuş ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni sakinlerinin yeniden entegrasyonuna ilişkin diyalog sahada pratik anlamda başlamıştır."

'AZERBAYCAN HÜKÜMETİ VE ERMENİSTAN YETKİLİLERİ YEVLAH'TA GÖRÜŞTÜ'

"Toplantıda, Azerbaycan Hükümeti tarafından Ermeni sakinlerle diyalog için görevlendirilen özel temsilci, Hükümetin yeniden entegrasyon planlarını özetledi ve altyapıların restorasyonu ve işletilmesiyle ilgili konular ele alındı."

'ERMENİSTAN AZERBAYCAN'IN BU TEDBİRLERİNİ KAÇINILMAZ KILMIŞTIR'

"Ermenistan'ın uluslararası topluma Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin 'barışçıl' sakinlerine yönelik bir saldırı olarak sunmaya çalıştığı şey, aslında Azerbaycan'ın BM Şartı'ndan doğan hakları doğrultusunda, Azerbaycan'ın egemen topraklarında yasadışı olarak konuşlanmış Ermeni silahlı oluşumlarını silahsızlandırmak için aldığı yerel anti-terör önlemleridir. Ermenistan'ın kendisi, uluslararası yükümlülüklerini küstahça ve düzeltilmemiş bir şekilde göz ardı ederek Azerbaycan'ın bu tedbirlerini kaçınılmaz kılmıştır."

'ERMENİSTAN'IN ÜÇLÜ BİLDİRİYİ İHLAL ETME SUÇLAMASI ASILSIZDIR'

"Ermenistan'ın Azerbaycan'ı Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020 tarihli Üçlü Anlaşması'nı ihlal etmekle suçlama girişimi de aynı şekilde temelsizdir. Aksine, Ermenistan söz konusu belge uyarınca Azerbaycan topraklarındaki güçlerini geri çekme taahhüdünü açıkça göz ardı etmiştir."

"Karabağ Ekonomik Bölgesi'nde 1.609 mayın tespit edildi. Kasım 2020'de üçlü bildirinin imzalanmasından bu yana 314 kişi mayın kurbanı oldu. Ermeni silahlı oluşumlarının sivil ve askeri kayıplara yol açan yıkıcı eylemlerine yanıt olarak Azerbaycan silahlı kuvvetleri, bu yasadışı silahlı oluşumları silahsızlandırmak ve Azerbaycanlı sivil ve askeri personelin emniyet ve güvenliğine yönelik yakın tehdidi etkisiz hale getirmek için yerel anti-terör tedbirleri başlattı."

'RUS BARIŞI KORUMA BİRLİĞİ ARACILIĞIYLA ANLAŞMAYA VARILDI'

"En başından itibaren Azerbaycan, uluslararası muhataplarla temasları da dahil olmak üzere sürekli olarak, Ermenistan ve onun Azerbaycan topraklarındaki kukla rejimi, silahları bırakmayı ve yasa dışı yapılarını dağıtmayı kabul ederse, anti-terör tedbirleri derhal durdurulacaktır.

Anti-terör tedbirlerinin durdurulması, 20 Eylül 2023'te Rusya Federasyonu barışı koruma birliğinin komutanlığı aracılığıyla onaylanmasıyla gerçekleşti. Bunun üzerine yerel anti-terör tedbirleri Bakü saatiyle 13.00'ten itibaren durduruldu. Anlaşmaya, sahada bulunan Rus barışı koruma birliği aracılığıyla varıldı ve Ermenistan'a bağlı kukla yapı tarafından da doğrulandı ve kamuoyuna ilan edildi."

'ERMENİ SAKİNLER BARIŞÇIL BİR ARADA YAŞAMA MODELİMİZİN BİR PARÇASI OLMAYA DAVETLİDİR'

"Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin etnik Ermeni sakinlerine, Anayasası ve ilgili uluslararası insan hakları mekanizmalarına uygun olarak, ulusal azınlıklara mensup kişiler için korunan haklar ve özgürlükler de dahil olmak üzere tüm hak ve özgürlükleri garanti etme kararlılığını bir kez daha teyit eder. Azerbaycan, farklı etnik, dinsel veya dilsel azınlıkları tek bir ulus bünyesinde birleştirme konusunda gururlu bir tarihe sahiptir. Etnik Ermeni sakinler barışçıl bir arada yaşama modelimizin bir parçası olmaya davetlidir."