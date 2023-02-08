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Azerbaycan'daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı

Politika Haberleri

Azerbaycan'daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı

Azerbaycan'daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldığı açıklandı.

Azerbaycan'daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldığı açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası Azerbaycan, Türkiye için tüm imkanlarını seferber etti. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştüğü bildirildi. Musayev, telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla başkent Bakü ve diğer şehirler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan hastanelerin depremzedelerin tedavisi için hazırlandığını belirtti. Musayev, "Bu amaçla hastanelerde toplam 2 bin yatak tahsis edilmiştir. Gerekirse Azerbaycanlı tıp uzmanları yaralıların tedavisi için tıbbi destek sağlamaya tamamen hazırdır" dedi.

Yaralılara acil şifalar dileyen Musayev, hayatını kaybedenlerin ailelerine Allah'tan sabır diledi. - BAKÜ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Azerbaycan Türkiye Politika Haberler

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