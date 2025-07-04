Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şu anda işgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'un tamamında geniş çaplı yeniden imar ve restorasyon...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şu anda işgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'un tamamında geniş çaplı yeniden imar ve restorasyon çalışmaları sürdürülüyor" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şu anda işgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'un tamamında geniş çaplı yeniden imar ve restorasyon çalışmaları sürdürülüyor" dedi. - HANKENDİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika