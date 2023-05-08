Ayyüce Türkeş: 'Bu tek adam, bu diktayı yıkmamız gerekiyor'

BURHAN DEMİRCİOĞLU

İyi Parti Adana Milletvekili Adayı Ayyüce Türkeş, "Osmanlı'da bile parlamenter sistem işliyordu böyle bir sistem ancak Sezar zamanında herhalde Roma zamanında falan vardı. Türkiye'de bunu yıkmamız gerekiyor. Bu tek adam, bu diktayı yıkmamız gerekiyor, Türkiye'nin beka problemi bu" dedi.

İyi Parti Adana Milletvekili Adayı, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Osmaniye İYİ Parti Seçim Bürosu'nu ziyaret etti. Yoğun bir kalabalığın karşıladığı Ayyüce Türkeş burada yaptığı konuşmada, " Sinan Ateş'in öldürülme şekli, katledilme şekli, bu işi yapan insanın işte torbacı olması ya da MHP gibi siyasi bir parti tarafından destekleniyor gözükmesi... Hiçbir şekilde Sayın Genel Başkan başta olmak üzere hiçbir yöneticinin bu konuda hiç yorum yapmaması, yorum yapmayı bırakın, yani biz hepimiz Müslümanız burada din, dil, ırk ayrımı gözetmeden birinin cenazesi olsa zaten herkes çıkıp 'başın sağ olsun' diyen bir milletiz. Bunu bile söylemeye gocunan bir şeyde hepimizin bu çünkü bu çok farklı bir şey. Bu cinayet gerçekten çok farklı bir sinyal" diye konuştu.

"BU TEK ADAM DİKTAYI YIKMAMIZ GEREKİYOR"

Ayyüce Türkeş şunları söyledi:

"Osmanlı'da bile parlamenter sistem işliyordu böyle bir sistem ancak Sezar zamanında herhalde Roma zamanında falan vardı. Türkiye'de bunu yıkmamız gerekiyor. Bu tek adam, bu diktayı yıkmamız gerekiyor, Türkiye'nin beka problemi bu. Onlar konuyu saptırıyor o konuda da içiniz rahat olsun, Türkiye sahipsiz değil. Allah'a şükür çok da güçlü bir milletiz biz kimseye nefes aldırmayız, hep beraber el ele yürüyelim diyorum.

"BU CİNAYET FARKLI BİR SİNYAL "

Başta, ülkücü kardeşim diyeceğim, Sinan Ateş'in ruhu da şad olsun babam Alparslan Türkeş'le beraber ve diğer bütün ülkücü şehitlerle beraber diyorum. Benim zaten bu siyasi hayata atılma kararlarımdan perçinleyen kararlardan biri de o oldu çünkü o kardeşimizin ölüm şekli tabii ki cinayet kabul edilecek bir şey değil ama Sinan Ateş'in öldürülme şekli, katledilme şekli, bu işi yapan insanın işte torbacı olması ya da MHP gibi siyasi bir parti tarafından destekleniyor gözükmesi... Hiçbir şekilde Sayın Genel Başkan başta olmak üzere hiçbir yöneticinin bu konuda hiç yorum yapmaması, yorum yapmayı bırakın, yani biz hepimiz Müslümanız burada din, dil, ırk ayrımı gözetmeden birinin cenazesi olsa zaten herkes çıkıp 'başın sağ olsun' diyen bir milletiz. Bunu bile söylemeye gocunan bir şeyde hepimizin bu çünkü bu çok farklı bir şey. Bu cinayet gerçekten çok farklı bir sinyal. Burada hem hukuksuzluğun önü açılıyor, vefasızlık. Bir de ülkü ocakları başkanı hiçbir zaman öldürülememiş bir insanı bırakın ülkü ocakları başkanı, bu en sağ sol kavgasının en şiddetli olduğu zamanda bile hiç vurulmamış, böyle bir suikast olmamış ki. Kaldı ki kendi arkadaşları tarafından böyle bir oyuna geliyor. Zaten hepiniz biliyorsunuz durumun vahametini, onun da takipçisi olacağız. Sizin gibi ben de takipçisi olacağım. O yüzden Sinan Ateş'e başsağlığı bile dilemeyen insanlara lütfen kimse oy vermesin, buradan Meclis'e kimseyi göndermeyin. İYİ Parti buradan en az iki milletvekili alsın da inşallah. Evet daha bu cinayetleri ve bunun gibi bir sürü problemleri daha kolay çözelim."