Haberler

Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Kadınlarla Buluştu

Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Kadınlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, kadın muhtarlar ve KADEM temsilcileri ile bir araya gelerek şehirdeki talepleri, önerileri ve çözüm yollarını değerlendirdi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, vatandaşlar, kadın muhtarlar ve Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) temsilcileriyle görüştü.

AK Parti İl Başkanlığındaki ofisinde vatandaşlarla bir araya gelen Gürcan, taleplerini, önerilerini ve beklentilerini dinlediği vatandaşlarla şehrin geleceği için atılacak adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Gürcan, "Her zaman olduğu gibi milletimizin sesine kulak veriyor, çözüm ve hizmet odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

KADEM İl Temsilcisi Mehtap Özkaya ve yönetimiyle bir araya gelen Gürcan, kadın ve aile odaklı çalışmaları değerlendirdi.

KADEM'in sosyal, kültürel ve ekonomik hayata sunduğu katkıların Eskişehir için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gürcan, başarı dileğinde bulundu.

Eskişehir'in kadın muhtarlarıyla da buluşan Gürcan, mahallelerin ihtiyaçlarını ve çözüm yollarını istişare etti.

Yerel yönetimin öncüleri olan, mahallelerin nabzını tutan ve vatandaşların sorunlarını en yakından gören kadın muhtarlarla görüşmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Gürcan, "Onların gayreti ve özverisi, Eskişehir'imizin daha yaşanabilir bir şehir olması yolunda çok değerli bir katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika
Rusya'nın hamlesi sonrası Trump'tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj: Hadi bakalım başlıyoruz
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı

24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

Ölü sayısı 30'a yükseldi, görüntülerdeki kişi Maliye Bakanı
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'i yıkan haber! İl başkanlığından apar topar ayrıldı

Gürsel Tekin'i yıkan haber! İl başkanlığından apar topar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.