Ayşen Gürcan, Eskişehir'de Kadınlarla Buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, vatandaşlar, kadın muhtarlar ve Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) temsilcileriyle görüştü.

AK Parti İl Başkanlığındaki ofisinde vatandaşlarla bir araya gelen Gürcan, taleplerini, önerilerini ve beklentilerini dinlediği vatandaşlarla şehrin geleceği için atılacak adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Gürcan, "Her zaman olduğu gibi milletimizin sesine kulak veriyor, çözüm ve hizmet odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

KADEM İl Temsilcisi Mehtap Özkaya ve yönetimiyle bir araya gelen Gürcan, kadın ve aile odaklı çalışmaları değerlendirdi.

KADEM'in sosyal, kültürel ve ekonomik hayata sunduğu katkıların Eskişehir için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gürcan, başarı dileğinde bulundu.

Eskişehir'in kadın muhtarlarıyla da buluşan Gürcan, mahallelerin ihtiyaçlarını ve çözüm yollarını istişare etti.

Yerel yönetimin öncüleri olan, mahallelerin nabzını tutan ve vatandaşların sorunlarını en yakından gören kadın muhtarlarla görüşmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Gürcan, "Onların gayreti ve özverisi, Eskişehir'imizin daha yaşanabilir bir şehir olması yolunda çok değerli bir katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.