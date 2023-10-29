Aydın'da Cumhuriyetin 100. Yıl Kutlamaları
Politika Haberleri
Aydın'ın Yenipazar, Söke ve Köşk ilçelerinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Yenipazar'da yapılan kutlamalara katılanlar arasında Kaymakam, Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı. Söke ve Köşk ilçelerinde de benzer etkinlikler düzenlendi.
Aydın'ın Yenipazar, Söke ve Köşk ilçelerinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Yenipazar Atatürk Parkı'ndaki kutlamalara Kaymakam Şule Demirtaş, Belediye Başkanı Yüsran Erden, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Öğrencilerin şiirler okuyup çeşitli gösteriler sunduğu programda Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 100 öğrenci zeybek oynadı.
İlçedeki çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verildiği program, geçit töreni ile son buldu.
Söke
Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar yer aldı.
Kaymakam Akça'nın bir konuşma yaptığı programda, öğrenciler şiirler okudu. Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi oyunlarını sergiledi.
Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde "100 Yaşında 100 Zeybek" halk oyunları gösterisi sunuldu.
Köşk
Aydın'ın Köşk ilçesinde Beyköy Polis Abla İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve velileri bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, Beyköy İlkokulu bahçesinde çeşitli gösteriler sundu.