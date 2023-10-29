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Aydın'da Cumhuriyetin 100. Yıl Kutlamaları

Aydın'ın Yenipazar, Söke ve Köşk ilçelerinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Yenipazar'da yapılan kutlamalara katılanlar arasında Kaymakam, Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı. Söke ve Köşk ilçelerinde de benzer etkinlikler düzenlendi.