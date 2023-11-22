Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Muğla Valisi'ni ziyaret etti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve heyeti, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Muğla Valisi, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Büyükelçi'yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Büyükelçi ise Muğla'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u Muğla'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut misafirperverliğinden dolayı Vali İdris Akbıyık'a teşekkür ederek, tarih, kültür ve turizm kenti Muğla' da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. - MUĞLA