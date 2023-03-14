Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124'üncü yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp okuluna girişinin 124'üncü yıl dönümü gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişi Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. "En büyük Harbiyeli" Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na giriş tarihi olan 13 Mart 1899 dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta heyeti katıldı.

Geleneksel yoklama bu yıl da gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen törende geleneksel yoklama da yapıldı. Yoklamada numaraları okunan Kara Harp Okulu öğrencileri teker teker ayağa kalkarak burada dedi. Sıra Atatürk'ün Kara Harp Okulu'nda kullandığı '1283' numarasına geldiğinde ise tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak "İçimizde" diye bağırdı.

Gerçekleştirilen törenin ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk andan itibaren vatandaşın yanına koştuğunu belirtti. Akar, "Saat 4 buçukta, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nda alarm verilmiştir. Aynı zamanda; Genelkurmay, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerimiz Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kriz merkezlerinde eşlik etmişlerdir. O andan itibaren de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bütün imkanları seferber etmek suretiyle bu felakete karşı alınması gereken tedbirler konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olmuşlardır" diye konuştu.

"Verilecek her türlü göreve hazır olmak hepinizin boynunu borcu"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede olduğu gibi, depremle mücadelede de üzerine düşen görevi yapma zorunda olduğunu dile getirerek, "Verilecek her türlü göreve hazır olmak hepinizin boynunu borcu. Harbiye'deki imkanlardan istifade ederek kendinizi geliştirmek zorundasınız. Subayın en önemli özelliklerinden biri de çok yönlü olmasıdır. Önümüzdeki dönemde, karşınıza çıkacak değişik şartlarda alacağınız görevleri en iyi şekilde yapmak için ne yapılması gerekiyorsa, yasalar doğrultusunda, devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde her türlü göreve hazır olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı ise 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenleri vatandaşları anarak, "Tıpkı daha önce yaşamış olduğumuz felaketlerde olduğu gibi bu büyük yarayı da milletçe birlik ve beraberlik içerisinde saracağımızı yürekten inanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyen var olacak olan bir devlet kurmak için gerekli inanç ve temel nitelikte pekiştireceği dönemin başlangıcı olan bugün tüm Harbiyeliler için fevkalade anlamlıdır. Bizler için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Atatürk'ün mezun olduğu okulda görev yapıyor olmak, ayrı bir heyecan motivasyon kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen törenin ardından Bakan Akar Atatürk ve Sanat sergisini gezdi. - ANKARA