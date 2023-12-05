Atakum Belediye Meclisi'nde Kadın Temsili Tartışması

Atakum Belediye Meclisi toplandı

Kadınlar, Atakum Belediye Meclisi'nde daha çok temsil edilmek istiyor

SAMSUN - Atakum Belediye Meclisi'nde katip olarak görev yapan CHP Meclis Üyesi Dilek Çınar, ilçe nüfusunun yüzde 52'sinin kadınlardan oluştuğunu, belediye meclisinde aynı oranda kadın temsili istediklerini söyledi.

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Meclis Başkanvekili Fikret Can Demir başkanlığında belediye binasındaki Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 7 gündem 1 gündem dışı olmak üzere toplam 8 maddenin görüldüğü toplantıda 7 gündem maddesi ilgili komisyonlara sevk edilirken, 1 madde müdürlüğüne geri iade edildi.

"Meclisteki kadın temsil oranının nüfusla aynı oranda olması gerekiyor"

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 89. yıldönümü münasebetiyle söz alan CHP Meclis Üyesi Dilek Çınar, "5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü. Ben de bu mecliste seçilmiş bir Türk kadını olarak görev yapıyorum. Nüfus verilerine bakıldığında Atakum nüfusunun yüzde 52'sini kadınlar oluşturuyor. Geçmişte de ilçemizde kadın nüfusu erkek nüfusunun hep üzerinde olmuş. Ancak Atakum Belediye Meclisi'ne batığımızda kadın temsilinin bu orandan çok çok uzak olduğu görülmekte. Yaklaşan yerel seçimler çalışmalarının başladığı bu günlerde ilçenin nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan biz kadınların Atakum Belediye Meclisi'nde de aynı oranda temsil edilmesini umut ediyoruz. Bu umudu güçlendiren, 'Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Projesi' kapsamında eylem planını uygulamaya devam eden Atakum Belediyesi'ne ve Başkanımız Cemil Deveci'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Türk kadının seçme ve seçilme hakkının 89. yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Maddeyi CHP komisyona sevk etmek istedi, İYİ Parti'li Meclis Başkanı müdürlüğüne geri gönderdi

"Atakum Sivil Toplum Proje Fabrikası Projesi ile Sivil Katılım Hibe Programı'na Atakum Belediyesi'nin ortak olması ve anlaşmanın imzalanması ve yürütülmesi için Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye yetki verilmesi" maddesi teklifi, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleri tarafından konunun Afet İşleri Müdürlüğü'nün yetkisi alanında olmaması ve alakalı müdürlükten tekrar geldiği şekliyle geçilmesi gerektiği belirtilerek iadesi istendi. CHP Grup Başkanvekili Hasan İpek, maddenin komisyona havale edilmesi, orada düzeltilip tekrar meclise gönderilmesinin uygun olacağını söyledi. Madde; daha sonra ilgili müdür meclis bitene kadar gelirse tekrar görüşülmek üzere atlandı ve diğer maddeler görüşüldü. Maddeyi meclise ileten müdürlükten yetkili gelmeyince meclise başkanlık yapan İYİ Parti'li Fikret Can Demir ise söz konusu maddenin Afet İşleri Müdürlüğü ile ilgili olmadığı, maddenin detayıyla ilgili birim müdürlüğünden yetkili kimsenin bulunmadığı ve meclisi bilgilendirmediği gerekçesiyle maddeyi müdürlüğe iade etmek istediğini söyledi. CHP'li Hasan İpek usulen maddenin komisyona havale edilmesi gerektiğini söylese de AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel'in de meclisin komisyondan üstün olduğunu ve komisyona havale edilmeden iade edebilme yetkisi olduğunu ifade etti.

Teklif edilen madde, oy çokluğu ile reddedilerek Afet İşleri Müdürlüğü'ne iade edildi.