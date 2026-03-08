Özer, (AESOB) başkan adaylığını açıkladı

Ardahan'da Mayıs ayında yapılacak olan AESOB seçimleri öncesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Asim Özer adaylığını açıkladı.

Ardahan'da esnaf oda seçimlerinin ardından sıra Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerine geldi. Mayıs ayında yapılacak olan seçimler öncesinde Ardahan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Asim Özer, basınla bir araya geldi.

Özer, basına yaptığı açıklamada odalar birliği için aday olduğunu ifade ederek, "Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Göle Esnaf Odası'nın şahsıma verdikleri destek çok kıymetli. Şehrimize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna açıklıyorum. Ardahan ve Göle Esnaf odasına seçimlerde bana verecekleri destekten dolayı değerli başkanlarıma ve yönetim kurullarına teşekkür ediyorum" dedi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz'da, (AESOB) seçimleri öncesi 3 oda başkanı olarak Asim Özer'i destekleme kararı aldıklarını belirtti. Birlik seçimlerinin esnafın çatı kuruluşu olması hasebiyle büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, hiçbir odayı dışarıda bırakmadan, kapsayıcı bir örgüt yapısıyla hareket edeceklerini ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı