Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein İstifa Etti

Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein'ın istifası, Pazar günü yapılan ara seçimlerin ardından geldi. Yeni bakanın kim olacağına dair henüz net bir bilgi yok.

Arjantin basını, Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein'ın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, görevinden istifa etti. Yerel basın, Werthein'ın Pazar günü yapılan ara seçimlerin ardından görevinden ayrılmasının beklendiğini bildirmiş, Werthein'ın yerine kimin geçeceği konusunda net bir bilgi olmadığını aktarmıştı. Werthein'ın istifa hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ekonomik reformlarını sürdürüp sürdüremeyeceğini etkileyecek olan ara seçimlerin ardından kabinede değişiklikleri olacağını ifade etmişti. - BUENOS AIRES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
