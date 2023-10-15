Arjantin Devlet Başkanı Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne Katılmaktan Memnun

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1. Buenos Aires'ten çeşitli görüntüler

3. Buenos Aires'ten çeşitli görüntüler

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Xinhua Haber Ajansı ile yaptığı özel söyleşide, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil olan tüm ortak ülkelerin birlikte ilerlemesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bu yıl Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıldönümü. Arjantin geçen yılın başında inisiyatife resmen katılmıştı.

"Çin ile ilişkilerin gerçekten çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Çin ile daha derin ve daha stratejik anlaşmalar yapma hedefiyle inisiyatife katılma kararı aldık. Ben de inisiyatife dahil olan diğer üyeler ve taraflarla bu anlamda nasıl ilerleyeceğimizi görme beklentisiyle yola çıktım."

Fernandez, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılmanın ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi, karşılıklı yatırımların ve ticaretin artırılması açısından faydalı olacağını belirtti.

Devlet Başkanı, Çin'in, Arjantin'de istihdam yaratan ve kalkınmanın getirdiği fırsatları paylaşan uzun vadeli yatırımlarıyla gerçek bir yatırımcı olduğunu söyledi.

"Çin, Arjantin'in tüm övgülerini hak eden ve Arjantin'e yardım eden bir ortak. İlişkilerimizin derinleşmeye devam etmesini istiyorum. Ortak olarak birlikte yapacağımız çok şey var. Dolayısıyla bu on yıllık ortaklığın gelecek on yıllarda devam edeceğini umuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Buenos Aires'ten bildiriyor. (XHTV)