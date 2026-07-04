Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kutsal değerlerin sahnede şov malzemesi yapılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Arıkan ayrıca partisinin üye sayısındaki artışı, enflasyon ve emekli maaşlarına ilişkin eleştirileri ile NATO Zirvesi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Değerlerimizin, kutsallarımızın ve inançlarımızın sahnelerde şov malzemesi yapılmasını asla kabul etmeyiz. Buna müsamaha gösteremeyiz." dedi.

Arıkan, Saadet Partisi Genel Merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisinin muhalefet arasında en çok üye artıran parti olduğunu dile getiren Arıkan, "Son 6 ayda 60 bin 638 üye, son bir yılda ise 127 bin 882 yeni üyemizle tarihi bir başarıya imza attık." bilgisini paylaştı.

Arıkan, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin, "Her ne hikmetse milyonlarca emeklinin, memurun, çalışanın maaş artışını belirleyen dönem geldiğinde enflasyon birden bire düşüveriyor. Her haziran ayında enflasyonun düştüğünü görüyoruz." dedi.

Milletin enflasyon altında geçimini sürdürmekte zorlandığını ifade eden Arıkan, "Buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz. Gelin en düşük emekli maaşını açlık sınırının altından kurtaralım. Asgari ücreti açlık sınırının altında bırakmayalım. Meclis tatile gitmeden önce bu düzenlemeleri hep beraber yapalım. Muhalefet bu noktada size kayıtsız, şartsız desteğini verecektir." diye konuştu.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne değinen Arıkan, NATO'nun küresel çıkar düzeninin jandarması olduğunu, şimdiye kadar İslam dünyası için olumlu herhangi bir şey yapmadığını savundu.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ın bazı ifadeleriyle ilgili de konuşan Arıkan, şunları söyledi:

"Gösteri adı altında mukaddesatımıza ve inançlarımıza dil uzatan bir hadsizliğe hep birlikte şahit olduk. Şunu en başta açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Değerlerimizin, kutsallarımızın ve inançlarımızın sahnelerde şov malzemesi yapılmasını asla kabul etmeyiz. Buna müsamaha gösteremeyiz. İnancımız yalnızca kendi kutsallarına değil, yeryüzündeki bütün inançlara, değerlere saygıyı emreder."

Hiçbir nefret hadisesinin münferit bir olay olarak geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Arıkan, "Kutsallarımızın sahnede şov malzemesi yapılmasına karşıyız ama aynı şekilde kutsallarımızın siyasetin malzemesi yapılmasına da karşıyız. Değerlerimiz işimize geldiği gibi eğip bükeceğimiz birer propaganda malzemesi değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Beşiktaş'ta sağanakta can pazarı

Beşiktaş'ta can pazarı! Bir anda sulara kapıldı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

4 yıl önce kuruyan gölün son hali mest etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Tırın altına giren otomobilden acı haber! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Tırın altına giren otomobilden acı haber
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret