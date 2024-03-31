Ardahan'da oy kullanma işlemi başladı

ARDAHAN - Ardahan'da vatandaşlar saat 07.00 itibari ile sandık başına giderek yerel seçimler için oylarını kullanmaya başladı.

Ardahan'da 84 bin 125 seçmen 401 sandıkta oy kullanmaya başladı. Kentte sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı. Oy kullanma işleminin ilk saatlerden itibaren kentte seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.

Oy kullanan vatandaşlar, "Oyumuzu kullandık vatana, millete hayırlı olsun. Herkesin oy kullanması gerekiyor. Çünkü bu vatandaşlık görevimiz" dedi.