AP Türkiye Raporu, Türkiye'nin AB Katılım Sürecinin Devam Edemeyeceğini Belirtti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un hazırladığı Türkiye raporu, bugün AP Genel Kurulu'nda kabul edildi. Rapora ilişkin yapılan açıklamada, "AP üyeleri, Türk hükümeti yönünü değiştirmedikçe, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini belirtmektedir. Türk hükümetini, AB'yi ve üye devletleri mevcut açmazı kırmaya ve daha yakın bir ortaklığa doğru ilerlemeye çağıran AP üyeleri, AB-Türkiye ilişkileri için paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulunmasını önermekte ve Komisyon'u olası formatlar üzerinde çalışmaya çağırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un hazırladığı Türkiye raporu, bugün AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edildi. AP'den yapılan yazılı açıklamaya göre oylamaya sunulan rapor, 434 parlamenterin oyuyla kabul edildi. 152 parlamenter çekimser kalırken, 18 parlamenter ret oyu kullandı. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"AP üyeleri, Türk hükümeti yönünü değiştirmedikçe, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin mevcut koşullar altında devam edemeyeceğini belirtmektedir. Türk hükümetini, AB'yi ve üye devletleri mevcut açmazı kırmaya ve daha yakın bir ortaklığa doğru ilerlemeye çağıran AP üyeleri, AB-Türkiye ilişkileri için paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulunmasını önermekte ve Komisyon'u olası formatlar üzerinde çalışmaya çağırmaktadır.

AP üyeleri, Türkiye'nin AB üyeliğine aday, NATO müttefiki ve güvenlik, ticari ve ekonomik ilişkiler ve göç konularında kilit bir ortak olmaya devam ettiğini teyit ederek, bu ülkeden demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı göstermesinin; AB yasalarına, ilkelerine ve yükümlülüklerine uymasının beklendiğini vurguluyor.

"PARLAMENTO, BİR ÜLKENİN NATO'YA KATILIM SÜRECİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE BAŞKA BİR ÜLKENİN AB'YE KATILIM SÜRECİYLE İLİŞKİLENDİRİLEMEYECEĞİNİ VURGULAR"

Türkiye'yi İsveç'in NATO üyeliğini daha fazla gecikmeden onaylamaya çağıran Parlamento, bir ülkenin NATO'ya katılım sürecinin hiçbir şekilde başka bir ülkenin AB'ye katılım süreciyle ilişkilendirilemeyeceğini vurgular. AP milletvekilleri, her ülkenin AB'deki ilerlemesinin kendi esasına dayandığını belirtir.

Rapor, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının kınanması yönünde oy kullanmasını ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını memnuniyetle karşılarken, Türkiye'nin BM dışındaki yaptırımları desteklememesini üzüntüyle karşılamaktadır. Türkiye'nin AB'nin ortak dış ve güvenlik politikasına uyum oranı tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 7'ye gerilemiş olup, bu oran tüm genişleme ülkeleri arasında en düşük seviyedir.

AP üyeleri, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon kişiyle dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam etmesini takdirle karşılamaktadır.

AP üyeleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerde yaşamını yitirenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunarak, AB'nin Türkiye'nin insani ihtiyaçlarını ve yeniden inşa çalışmalarını karşılamaya devam etmesi gerektiğini ifade ederler. Dayanışmanın AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde somut bir iyileşmeye yol açabileceğinin altını çizerler."

SANCHEZ-AMOR: TÜRK HÜKÜMETİ AB YOLUNU GERÇEKTEN CANLANDIRMAK İSTİYORSA, BUNU SOMUT REFORMLAR VE EYLEMLERLE GÖSTERMELİDİR

Sanchez-Amor'un ise "Son zamanlarda Türk hükümetinin AB katılım sürecini yeniden canlandırmaya yönelik ilgisinin arttığını görüyoruz. Bu, jeopolitik pazarlıklarla değil, ancak Türk yetkililer ülkedeki temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü alanlarında devam eden gerilemeyi durdurmak için gerçek bir ilgi gösterdiğinde gerçekleşecektir. Türk hükümeti AB yolunu gerçekten canlandırmak istiyorsa, bunu açıklamalarla değil somut reformlar ve eylemlerle göstermelidir" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.