5. Antalya Diplomasi Forumu 2026

ANTALYA'da bu yıl 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 5'inci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), 150 ülkeden devlet başkanı, bakan ve üst düzey temsilciyi ağırlayacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; ADF2026, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 'Yarını Tasarlarken, Belirsizliklerle Başetmek' ana temasıyla 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. İlki 2021 yılında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, devlet ve hükümet başkanlarından akademisyenlere, uluslararası kuruluşların yetkililerinden ekonomi ve iş dünyasının temsilcilerine kadar geniş bir katılımla uluslararası gündemin şekillenmesine katkı sunacak.

40'TAN FAZLA ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Forum'a 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey temsilci ile aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bine yakın konuğun katılması bekleniyor.

Devlet başkanı düzeyindeki katılımcıların yarıya yakını Afrika ve Avrupa'dan, dışişleri bakanı düzeyindeki katılımcıların yüzde 40'ı Afrika, yüzde 35'i Avrupa ve yüzde 22'si Asya'dan olacak. ADF2026 kapsamında, lider panelleri dahil olmak üzere, 40'tan fazla etkinlik/oturumun düzenlenmesi öngörülüyor. Oturumlarda, küresel sistemde derinleşen belirsizlikler ve dönüşüm süreçleri ile bölgesel gelişmeler geniş bir yelpazede ele alınacak. Ayrıca, siyasal, ekonomik, çevresel ve teknolojik eksenlerde şekillenen başlıca gündem maddeleri tartışmaların odağını oluşturacak.

Ayrıca, Forum kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde; Balkan Barış Platformu Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze Konulu Sekizli Toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan-Mısır Toplantısı düzenlenecek.

