Antalya Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: İki Kardeş Gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, iş insanı ve belediye çalışanları arasında bağlantılı iki kardeş gözaltına alındı. Kardeşlerin suçlamaları arasında 'çantacılık' ve 'suçtan kaynaklanan para aklama' yer alıyor.
İKİ KARDEŞE 'ÇANTACILIK' İDDİASI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'inin kimliği ortaya çıktı. Bu şüphelilerin iş insanı A.Y. ile çalışanları M.Y. ve E.A., belediye çalışanları Y.N. ile O.N. kardeşler olduğu belirlendi. Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek'in yanında 'çantacılık' yaptığı öne sürülen O.N. ve kardeşi Y.N.'nin 'Suçtan kaynaklanan para aklama' suçundan para akışını sağladığı iddia edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika