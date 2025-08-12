Antalya Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: İki Kardeş Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, iş insanı ve belediye çalışanları arasında bağlantılı iki kardeş gözaltına alındı. Kardeşlerin suçlamaları arasında 'çantacılık' ve 'suçtan kaynaklanan para aklama' yer alıyor.

İKİ KARDEŞE 'ÇANTACILIK' İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'inin kimliği ortaya çıktı. Bu şüphelilerin iş insanı A.Y. ile çalışanları M.Y. ve E.A., belediye çalışanları Y.N. ile O.N. kardeşler olduğu belirlendi. Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek'in yanında 'çantacılık' yaptığı öne sürülen O.N. ve kardeşi Y.N.'nin 'Suçtan kaynaklanan para aklama' suçundan para akışını sağladığı iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti

CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.