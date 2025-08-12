Antalya Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: İki Kardeş Gözaltında

İKİ KARDEŞE 'ÇANTACILIK' İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'inin kimliği ortaya çıktı. Bu şüphelilerin iş insanı A.Y. ile çalışanları M.Y. ve E.A., belediye çalışanları Y.N. ile O.N. kardeşler olduğu belirlendi. Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek'in yanında 'çantacılık' yaptığı öne sürülen O.N. ve kardeşi Y.N.'nin 'Suçtan kaynaklanan para aklama' suçundan para akışını sağladığı iddia edildi.