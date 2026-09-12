Anahtar Parti, sanayi esnafını dinledi

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve il teşkilatı; sanayi esnafını ziyaret ederek sorun, talep ve beklentileri dinledi.

Sanayi sitesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaflarla bir araya gelen İl Başkanı Cemal Kaya ve beraberindeki teşkilat üyeleri, esnafın yaşadığı sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Bol bol not alındığı gezide konuşan İl Başkanı Cemal Kaya; "Sorun ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Değerlendirme raporu alarak çözüm önerileri sunuyoruz. Kırşehir'de bölge bölge yaptığımız çalışmaları raporlar halinde çözüm önerileri ile kamuoyuna sunacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı