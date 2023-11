Altınova Belediye Başkanı Esnaflarla Kahvaltıda Buluşuyor

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçedeki esnaflarla kahvaltıda bir araya gelmeye devam ediyor. Düzenlenen kahvaltı programlarında Başkan Oral, haftanın belli günleri esnaf dükkanlarında kahvaltı yaparak görüş alışverişinde bulunuyor.

Başkan Oral son olarak Altınova esnaflarından Mehmet Çelik ve Servet Çelik'in ev sahipliklerinde geçen kahvaltı programına katıldı. Esnafın sorunlarını dinleyen ve görüş alışverişinde bulunan Oral, Altınova'nın her alanda büyüyüp geliştiğini, bunda esnaf ve sanatkarın büyük katkısı olduğunu ifade etti. Başkan Oral, "İlçemizi el ele vererek büyütüyoruz. Esnaflarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Bu etkinliğimiz her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor. Bu çerçevede de esnafımızla bir araya geliyoruz. Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA