Haberler

Almanya liderliğindeki 6 AB ülkesi, 2028-2034 bütçesini reddetme tehdidinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Financial Times'a göre Almanya liderliğindeki 6 AB ülkesi, yüz milyarlarca euro kesinti yapılmazsa 2028-2034 bütçesini reddetme tehdidinde bulundu. Ülkeler, yaklaşık 2 trilyon euroya ulaşabilecek bütçenin reforme edilmesini ve tarım ile bölgesel fonların azaltılmasını istiyor.

Financial Times gazetesinin haberine göre Almanya önderliğindeki 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, harcamalarda "yüz milyarlarca" euro kesinti yapılmadığı takdirde birliğin 2028-2034 dönemini kapsayan yeni 7 yıllık bütçesini reddetme tehdidinde bulundu.

Financial Times gazetesi Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Avusturya ve Finlandiya'nın AB yönetimine "tehdit" niteliğinde bir mektup gönderdiğini aktardı. Mektuba göre Almanya liderliğindeki 6 AB ülkesi, harcamalarda "yüz milyarlarca" euro kesinti yapılmaması halinde AB'nin 2028-2034 yılları arasındaki 7 yıllık bütçesini reddedeceğini ifade etti. Mektupta, Avrupa Komisyonu'nun önerisiyle yaklaşık 2 trilyon Euro'ya ulaşabilecek AB bütçesinin "temelden reforme edilmesi" gerektiği belirtildi. Mektuba imza atan ülkelerden birinin diplomatı, "Bütçe, yüz milyarlarca euro azaltılmadığı sürece bu yıl bir anlaşmaya varılamayacak" dedi.

Harcama öncelikleri konusundaki anlaşmazlık

6 ülkenin liderleri, kaynakların savunma ihtiyaçlarına ve artan ekonomik zorluklar ve güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için yenilikçi şirketlere destek verilmesine yönlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Söz konusu ülkeler, AB'nin mali çerçevesi kapsamında harcamaların yaklaşık 3'te 2'sini oluşturan tarım ve az gelişmiş bölgelere ayrılan fonların azaltılması gerektiğini düşünüyor. Habere göre şu anda AB'nin dönem başkanlığını yürüten İrlanda'ya, en büyük bağışçı ülkelerin talepleriyle tarımsal sübvansiyonları ve bölgesel kalkınma fonlarını korumayı amaçlayan üye devletlerin çoğunluğunun talepleri arasında bir köprü kurabilecek bir uzlaşma önerisi hazırlama görevi verildi.

Brüksel'e verilen ültimatom, savunma harcamaları ve Çin ile ABD'den gelen rekabet karşısında zor durumda olan sektörlere destek de dahil olmak üzere AB'nin yeni harcama öncelikleri konusundaki anlaşmazlıkları vurguluyor. 6 ülke, esas olarak üye devletlerin katkılarıyla elde edilen bloğun toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı

Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
FETÖ operasyonunda 20 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı

Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

Kabine'den milyarlık vurgunla ilgili gözdağı! Mesaj çok net
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

Savaş giderek şiddetleniyor! Ülke genelinde seferberlik ilan edildi
Kağıthane'de 3 gün rehin tutulan 2 kişi kurtarıldı! Elleri koli bandıyla bağlıydı, 'Dualarım kabul oldu' diye ağladılar

3 gün elleri bağlanıp dövüldüler! Kurtarıldıkları anı görmeniz lazım
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı