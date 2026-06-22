Almanya'dan savunma hamlesi: Tank üreticisi KNDS'nin yüzde 40'ını satın alıyor

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, tank üretimi ile öne çıkan Kongsberg Defence & Aerospace ve Nexter Systems (KNDS) ile ortaklık planını duyurarak, "Alman hükümeti özellikle ikili ve Avrupa savunma iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle Alman hükümeti KNDS'de yüzde 40 oranında hisse sahibi olmayı hedeflemektedir" dedi.

Almanya'dan tank üretimi ile öne çıkan Avrupa'nın önemli savunma şirketlerinden Kongsberg Defence & Aerospace ve Nexter Systems (KNDS) ile ortaklık hamlesi geldi. Bir süredir savunma sektöründe konuşulan büyük ortaklık için resmi açıklamayı Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptı. Kornelius yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik devam eden tehdidine ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa dikkat çekerek, "Güvenlik ve savunma sanayisi merkezi bir öneme sahiptir. Alman hükümeti açısından bu jeopolitik durum, savunma sanayinin kapasitesinin genişletilmesini gerektirmektedir. Alman hükümeti özellikle ikili ve Avrupa savunma iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Fransa ile iş birliği kilit rol oynamaktadır" dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Kornelius, "Bu nedenle Alman hükümeti KNDS'de yüzde 40 oranında hisse sahibi olmayı hedeflemektedir. Alman hükümeti, şirketin önemi göz önüne alındığında, bu hisse ile Almanya Federal Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır. Almanya'nın KNDS'ye katılımı, Avrupa güvenlik ve savunma kapasiteleri için stratejik öneme sahip bir şirket üzerinde uzun vadeli etki sağlayacaktır. Aynı zamanda, ulusal endüstriyel değer oluşturularak Almanya'daki güvenlik çıkarlarının ve kilit teknolojilerin korunmasını güçlendirecektir" diye konuştu.

Kornelius, Alman hükümetinin şirketin başarılı ve geleceğe yönelik gelişimini sağlamak için Fransız ortaklarıyla yakın ve eşit şartlarda çalışacağını da vurgulayarak, "Anlaşma ve tüm işlemler, Alman Federal Meclisi Bütçe Komitesi'nin onayına tabidir" ifadelerini kullandı.

KNDS, tank üretimi ile öne çıkıyor

KNDS, 2015 yılında Fransa merkezli Nexter ile Almanya merkezli Krauss-Maffei Wegmann'ın birleşmesiyle kurulmuştu. Şirket, birçok savunma sisteminin yanı sıra ana muharebe tankları (Leopard 2), topçu sistemleri, piyade savaş araçları ve mühimmat üretime ile öne çıkıyor. 11 binden fazla çalışanı bulunan KNDS, Avrupa'nın stratejik öneme sahip savunma şirketlerinden biri olarak tanımlanıyor. Avrupa'nın askeri gücüne ve Ukrayna'ya sağlanan destekte önemli katkı sağlayan şirket olan KNDS, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin kilit tedarikçilerinden biri olarak biliniyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı