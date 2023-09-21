Babacan'dan Merkez'in faiz kararına tepki: Yönetimi devrettiğimden bu yana tam 46 kat arttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a çıkarmasına tepki gösterdi. Babacan, "Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, Sayın Erdoğan susuyor. Merkez Bankası'nın politika faizi bir kenarda dursun, bu milletin Hazinesi'nden her yıl ne kadar faiz ödettiğini kendisinden hiç duydunuz mu? Ekonomi yönetimini devrettiğimden bu yana tam 46 kat arttı" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30 seviye çıkarmasına "Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, Sayın Erdoğan susuyor. Merkez Bankası'nın politika faizi bir kenarda dursun, bu milletin Hazinesi'nden her yıl ne kadar faiz ödettiğini kendisinden hiç duydunuz mu? Ekonomi yönetimini devrettiğimden bu yana tam 46 kat arttı" sözleriyle tepki gösterdi.

MERKEZ'İN FAİZ KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan daha artırarak artırarak yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Merkez Bankası'nın kararına X (Twitter) hesabından tepki gösterdi.

"YÖNETİMİ DEVRETTİĞİMDEN BU YANA 46 KAT ARTTI"

Babacan'ın paylaşımı şöyle; "Seçimden bu yana 4 kez faiz arttı, Sayın Erdoğan susuyor. Merkez Bankası'nın politika faizi bir kenarda dursun, bu milletin Hazinesi'nden her yıl ne kadar faiz ödettiğini kendisinden hiç duydunuz mu? Ekonomi yönetimini devrettiğimden bu yana tam 46 kat arttı. İşte rakamlar"

PAYLAŞIMINA GRAFİK DE EKLEDİ

Babacan, paylaşımına hazine verilerinden derlenen ve 2002-2026 yıllarında hazinenin ödediği faiz rakamlarını gösteren bir grafik ekledi.