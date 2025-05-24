Ali Babacan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce programları kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, oda yönetimiyle bir araya geldi.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce programlarında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Bir dizi etkinlik için Düzce'ye gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi ve meclis üyelerini ziyaret etti. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, ziyarette odanın faaliyetleri ve sosyal çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika