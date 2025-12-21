DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili söyleyebileceği bir şey kalmadı. Çünkü üyelik müzakereleri diye bir şey yok ortada. Yani tutup da bize şunu şöyle yapıyorsunuz, bunu böyle yapıyorsunuz diye deme hakları yok" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Basın Federasyonu'nu (TÜBAF) ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Babacan, Türkiye'nin dış politikası ve muhalefetin yurt dışı temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, "Uluslararası ilişkilerde güven çok önemlidir. Güveni sağlamak için de konuştuğunuz her şeyin doğru olması lazım öncelikle. Ama her doğruyu her yerde söylememek diye de kural vardır. Söylediğiniz her şeyin doğru olması lazım ama her doğruyu her yerde söylememek lazım. Bu çok önemli bir kuraldır. Dolayısıyla ülkemizde sorunlar var; bu sorunları reddedemeyiz. Ama elin adamına anlatırken Türkiye'nin bol bol sorunlarından mı bahsedeceğiz yoksa Türkiye'nin aslında ne kadar güçlü bir ülke olduğunu, ne kadar büyük potansiyeli olduğundan mı bahsedeceğiz. Tabii ki iktidarın yurt dışında, devlet olmanın da getirdiği sorumlulukla çok faaliyeti var. Cumhurbaşkanımız olsun, diğer devlet yöneticileri olsun gidiyorlar, geliyorlar, toplantılarına katıyorlar ama muhalefet partilerinin de yurt dışı faaliyetler önemlidir. Türkiye'deki muhalefet partileri başka ülkelere gittiğinde kimlerle görüşüyorlar, ne söylüyorlar, ne yapıyorlar bunlar çok önemlidir ve çok dikkatli yürütülmesi gereken bir çabadır. Tabii ben ve partimizdeki arkadaşlarımızın uluslararası tecrübesi oldukça fazla. Diplomasisiyle ilgili çok da iyi bir ekibimiz var, bizim dış politika ekibimiz de çok güçlü. Onun için yurt dışı programlarda mutlaka ülkemizin önceliklerini, Türkiye'nin topyekun çıkarlarını ve biz yapan değerleri mutlaka orada temsil etmek lazım, konuşmak lazım. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili söyleyebileceği bir şey kalmadı. Çünkü üyelik müzakereleri diye bir şey yok ortada. Yani tutup da bize şunu şöyle yapıyorsunuz, bunu böyle yapıyorsunuz diye deme hakları yok. Deseler de biz de cevabını veririz, biz de gerekeni söyleriz. Bugün bizi eleştiren Avrupa Birliği ülkelerine sorduğunuz zaman; 'Tamam da Macaristan sizin üyeniz değil mi? Macaristan'da mesela basın özgürlüğü ile ilgili konular ne durumda? Macaristan'da demokrasi nasıl işliyor' diye sorduğumuzda yüzleri yere bakar" ifadelerini kullandı.