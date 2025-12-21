Haberler

Babacan: Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili söyleyebileceği bir şey kalmadı

Babacan: Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili söyleyebileceği bir şey kalmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin geçersiz olduğunu ve ülkemizin potansiyelini uluslararası platformda temsil etmenin önemini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili söyleyebileceği bir şey kalmadı. Çünkü üyelik müzakereleri diye bir şey yok ortada. Yani tutup da bize şunu şöyle yapıyorsunuz, bunu böyle yapıyorsunuz diye deme hakları yok" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Basın Federasyonu'nu (TÜBAF) ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Babacan, Türkiye'nin dış politikası ve muhalefetin yurt dışı temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, "Uluslararası ilişkilerde güven çok önemlidir. Güveni sağlamak için de konuştuğunuz her şeyin doğru olması lazım öncelikle. Ama her doğruyu her yerde söylememek diye de kural vardır. Söylediğiniz her şeyin doğru olması lazım ama her doğruyu her yerde söylememek lazım. Bu çok önemli bir kuraldır. Dolayısıyla ülkemizde sorunlar var; bu sorunları reddedemeyiz. Ama elin adamına anlatırken Türkiye'nin bol bol sorunlarından mı bahsedeceğiz yoksa Türkiye'nin aslında ne kadar güçlü bir ülke olduğunu, ne kadar büyük potansiyeli olduğundan mı bahsedeceğiz. Tabii ki iktidarın yurt dışında, devlet olmanın da getirdiği sorumlulukla çok faaliyeti var. Cumhurbaşkanımız olsun, diğer devlet yöneticileri olsun gidiyorlar, geliyorlar, toplantılarına katıyorlar ama muhalefet partilerinin de yurt dışı faaliyetler önemlidir. Türkiye'deki muhalefet partileri başka ülkelere gittiğinde kimlerle görüşüyorlar, ne söylüyorlar, ne yapıyorlar bunlar çok önemlidir ve çok dikkatli yürütülmesi gereken bir çabadır. Tabii ben ve partimizdeki arkadaşlarımızın uluslararası tecrübesi oldukça fazla. Diplomasisiyle ilgili çok da iyi bir ekibimiz var, bizim dış politika ekibimiz de çok güçlü. Onun için yurt dışı programlarda mutlaka ülkemizin önceliklerini, Türkiye'nin topyekun çıkarlarını ve biz yapan değerleri mutlaka orada temsil etmek lazım, konuşmak lazım. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili söyleyebileceği bir şey kalmadı. Çünkü üyelik müzakereleri diye bir şey yok ortada. Yani tutup da bize şunu şöyle yapıyorsunuz, bunu böyle yapıyorsunuz diye deme hakları yok. Deseler de biz de cevabını veririz, biz de gerekeni söyleriz. Bugün bizi eleştiren Avrupa Birliği ülkelerine sorduğunuz zaman; 'Tamam da Macaristan sizin üyeniz değil mi? Macaristan'da mesela basın özgürlüğü ile ilgili konular ne durumda? Macaristan'da demokrasi nasıl işliyor' diye sorduğumuzda yüzleri yere bakar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title