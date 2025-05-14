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Ala'dan Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Güçlü ve Müreffeh Bir Gelecek

Ala'dan Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Güçlü ve Müreffeh Bir Gelecek
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin reform iradesinin geleceği inşa etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 21. yüzyılda lider bir ülke konumuna ulaştığını belirten Ala, milletin desteğiyle daha büyük hedeflere ulaşmayı vurguladı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Ak Parti'nin reform iradesi, günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir anlayışa dayanır. Milletimizin desteğiyle, Türkiye Yüzyılı hedefimizi gerçeğe dönüştürecek, güçlü, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reformun, AK Parti siyasetinin serlevhası olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana, milletin ihtiyaç ve beklentilerine kulak vererek, Türkiye'yi her alanda ileriye taşıyan çok yönlü reformlara imza attığını hatırlatan Ala, "Demokrasi, ekonomi, hukuk, eğitim, sağlık ve sosyal politikalar başta olmak üzere her alanda gerçekleştirdiğimiz eş zamanlı reformlarla ülkemizin önünü açtık, ufkunu genişlettik." değerlendirmesinde bulundu.

Reformcu vizyon sayesinde Türkiye'nin 21. yüzyılın dinamiklerine ayak uyduran, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Bugün ise daha büyük hedeflerin eşiğindeyiz. Amacımız, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına taşımaktır. Bu hedef doğrultusunda, kapsayıcı kalkınma, yüksek teknoloji, hukukun üstünlüğü ve toplumsal refah alanlarında yeni atılımlarımızı sürdürüyoruz. AK Parti'nin reform iradesi, günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışa dayanır. Milletimizin desteğiyle, Türkiye Yüzyılı hedefimizi gerçeğe dönüştürecek, güçlü, adil ve müreffeh bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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