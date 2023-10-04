Akyazı Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında 3 gündem maddesi görüşüldü ve 2024 yılı bütçesi 470 milyon lira olarak belirlendi. Başkan Bilal Soykan, ilçenin büyümesi ve gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Akyazı Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bilal Soykan başkanlığında gerçekleştirilen ikinci birleşimde 3 gündem maddesi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen maddeler oy birliği ile kabul edilirken, Akyazı Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 470 milyon lira olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan Soykan, ilçeyi büyütmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmet belediyeciliği ile Akyazı'yı yükselen değer haline getirirken ekonomik olarak da belediyemizi büyüttük. 2020'de 52 milyon 500 bin lira olan bütçemizi 2021'de 80 milyon liraya, 2022'de 182 milyon liraya, 2023'te 247 milyon liraya çıkardık. Şimdi 2024'te 470 milyon lira yaptık. 2024'te çok fazla çalışarak vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz."