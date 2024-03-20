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Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere bir an önce 11 bin lira seyyanen zam yap

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İyi Parti lideri Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen teşkilat toplantısında konuştu. Akşener, emeklilere bir önce 11 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini söyleyerek CUmhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

AKŞENER: ÜLKEMİZİN BUNU KARŞILAYACAK GÜCÜ VAR

Akşener, açıklamalarında "Ahlat'tan sana sesleniyorum sayın Erdoğan! Emeklilerimiz için 5 bin lira seyyanen zam vermeyi düşünüyormuşsun. Şimdiden söyleyeyim, kabul etmiyoruz. Bir an önce 11 bin lira seyyanen zam yap. Kimseyi kandıramazsın, ülkemizin bunu karşılayacak gücü var!" ifadelerini kullandı.

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere bir an Önce 11 bin lira seyyanen zam yap

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ, "ÇALIŞMALAR VAR, CUMHURBAŞKANIMIZ PAYLAŞACAK" DEDİ

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TGRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Burada, Gazeteci Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Şahin, emeklileri yakından ilgilendiren bir çıkışa imza attı. Programda "Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna cevap veren Şahin, "Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, CUMARTESİ AÇIKLAYACAK" İDDİASI

Öte yandan Fatih Şahin'in açıklamalarının ardından kulisler hareketlendi. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere 5 bin TL seyyanen zam verileceğini cumartesi günü Ankara'da yapacağı mitingte açıklayacağı öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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