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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgızistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Görüşmede stratejik ortaklık, ticaret hacminin artırılması ve parlamenter etkileşim ele alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kırgızistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'a geldi. Zorlu buradaki temasları çerçevesinde Çolpon-Ata kentinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Kırgızistan ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın güncel konuları ve parlamenter etkileşimin geliştirilmesinin yanı sıra siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan'ın Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini ve iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerine büyük değer verdiğini belirtti. Caparov, ayrıca Kırgızistan Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini kaydetti.

Zorlu ise uzun yıllardır Kırgızistan'ın gelişmesini yakından takip ettiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini memnuniyetle izlediğini ifade etti. Son yıllarda iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını belirten Zorlu, bunun çeşitli alanlarda işbirliğin daha da derinleştirilmesine için yeni fırsatlar sağladığını kaydetti.

Ticari ve ekonomik ilişkilerdeki olumlu gelişmelere de değinen Zorlu, yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesine ulaşan ikili ticaret hacminin iki ülke cumhurbaşkanlarının çabaları sayesinde 5 milyar dolara çıkarılabileceğine inandığını dile getirdi.

Zorlu ayrıca, Kırgızistan'ı 2027-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi nedeniyle tebrik etti. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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