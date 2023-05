AK Partili Turan: 'Türkiye kazanacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kullandı. Türkiye'nin kazanacağını söyleyen Turan, "Sonuçlar şimdiden Çanakkale'mize, Türkiye'mize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, babası Sadettin Turan, annesi Sebahat Turan, eşi Kevser Turan ve oğlu Ali Asaf Turan ile birlikte Lapseki'de Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaoulu'na geldi. Turan, 1014 nolu sandıkta oyunu oğlu Ali Asaf Turan ile birlikte kullandı. Okulda Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ve partililer de bulundu.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bülent Turan, "Bugün Türkiye'miz, demokrasimiz için tarihi bir gün, sakin, yoğun, güzel, emniyet içerisinde bir kampanyayı geride bıraktık. Aday olmadığımız halde il başkanımız başta tüm teşkilatımızla beraber 12 ilçemizi gezerek, adaymış gibi çalışmaya gayret ettik. Milletimizle buluştuk. Türkiye demokrasisi çok badireler atlattı, çok engelleri aştı. Artık kendi tecrübesiyle, oturmuş sistemiyle çok örnek bir hale geldi. Açık, şeffaf, her partinin temsilcisinin içerisinde olduğu, hatta uluslararası kuruluşların incelemesine tabi olan bir sistemi tüm dünya örnek olarak sundu. Sandıklarımızı gezdik. Her sandıkta her partinin temsilcisi var. Memurlarımız, başkanlarımız var. Şeffaf, öngörülebilir, herkesin anladığı, görebildiği bir usulle oylar kullanıldı. Bu şeffaf tüm dünyanın izleyebildiği örnek demokratik sistemin ben milletimizin ortak irfanında karşılık bulacağı kanaatindeyim. Tüm hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum. Hangi partiye verirlerse versinler ancak sandık emanettir. Her seçmenimiz, her hemşehrimizin bu hakkını kullanmalarını öneriyorum. Oy kullanmayanın şikayet hakkı olmaz diye öngörüyorum. Göreceksiniz, Türkiye kazanacak. Öyle bir kazanılacak ki, hiç kimse kaybetmeyecek. Yarından itibaren başta deprem bölgemiz Türkiye'mizin inşasına, büyütülmesine emek vermeye başlayacağız. Halkımız ne derse baş göz üstüne, yarından itibaren 85 milyonun kardeşliğini inşa etmek için tekrar bir mesaiye başlayacağız. Sonuçlar şimdiden Çanakkale'mize, Türkiye'mize hayırlı olsun" dedi.