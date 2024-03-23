Üye Girişi
Haberler

AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimler yaklaşırken emekli maaşlarında bir artış olup olmayacağı merak konusu... Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, temmuz ayını işaret ederek "Yeni adımlar atılacak" mesajını verdi.

"DUYARSIZ KALMADIK, KALMAYACAĞIZ"

"Emekliler bizim başımızın tacı" diyen Akbaşoğlu, "Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli" ifadelerine yer verdi.

"TEMMUZ BAŞINDA DÜZELTMELERİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara ve yarın İstanbul'da yapacağı mitingleri işaret eden Akbaşoğlu, "Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Finans Yaşam Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500

Yorumlar (32)

SimurG Blue:

Köprüyü geçene Kadar Diyorsun Sonrası.. Meçhul...

291
9
yanıtYanıtla
Sefa Altun:

EMEKLİ TEMMUZDAN ONCE SİZİ 31 MARTTA GORECEK,SİZDE SABİRLİ OLUN...

256
18
yanıtYanıtla
Hayri :

Şu hale bakın ya ne sistem var ne düzen ne plan ne program gıdım gıdım 3 .defadır emekliye zam oltası kullanılıyor bir taraftan zam yaparsak batarız sözleri bir taraftan hadi size bi kıyak daha yapayım muhabbeti kasanın anahtarı bir kişinin cebinde neşesi yerindeyse açılıyo kasa morali bozuksa kimseye su yok yanmışız da ağlayanımız yok

194
8
yanıtYanıtla
Ne Demeli:

cek cak cuk yerse....

177
7
yanıtYanıtla
arif simsek:

oyalamaya devam

127
7
yanıtYanıtla
Gökhan Akgül:

DUYARSIZ KALMAMIŞ HALİNİZ BUYSA, ALLAH BİLİR DUYARSIZ KALSANIZ NE YAPACAKTIK...

102
4
yanıtYanıtla
Celadin TALAY:

Bir ata sözü vardı ölme e… ölme

96
4
yanıtYanıtla
Deniz Özdemir :

Alin 10bini kendiniz gecinin,kira verin bakayim tek bir gün bile nasıl geçiyor.Kalkmissiniz hala temmuz diyorsunuz.Ne kadar ay atlatsam kâr mantığı,kimin parasinin hesabını yapıyorsunuz.Zorundasınız ,acil olarak emeklilerin yenilen hakkını teslim etmek mecburiyetinde siniz..Yeter artık

85
4
yanıtYanıtla
Sel Şim:

Emekliler 31 mart ı bekliyor.çok pişman olacaklar.eldeki paranın tamamını çoğu size oy vermeyen memurlara verip,çantada keklik gördükleri kendi tabanları olan yaşlılarımızi ve emeklilerimizı izdirap içinde bırakan vatandaşın halinden anlamayan anlamamazlıktan gelen vicdan sahibi olmayan hitabet sanatiyla vatan millet diyerek insanlari uyutan büyüklerimiz çok pişman olacaklar.muhalefet zaten basli basina bir ders konusu.

66
5
yanıtYanıtla
fikret ipek:

HAYRET HALA EMEKLİNİN AKLIYLA AÇIKLANAN BÜTÜN VAADLER ALAY EDER GİBİ.EMEKLİ ÜCRET KONUSUNU AĞIZLARINA GÖZLERİNE BULAŞTIRDILAR.ŞİMDİ BİR TÜRLÜ İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORLAR.ADALETSİZ OLURSAN BÖYLE OLUR.HER EMEKLİNİN KENDİ KONUMUNA GÖRE SİTEMLERİ VAR.SEN ŞİMDİ 10 BİN ALANA 15 BİN VERİRSEN MEMUR EMEKLİSİ DE DİYECEKKİ BENİM GÜNAHIM NE.NE HİZMET NE KARİYER HERŞEY DÜMDÜZ.BÖYLE OLURMU.ŞİMDİ DİYORKİ BİZE OY VERİN SEÇİMDEN SORA HAVA ALISINIZ.BUNUN ANLAMI BU.AKP ANAPIN SONUNA GİDİYOR.

61
4
yanıtYanıtla
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title