Erbakan'dan iktidara erken seçim çağrısı: Yüzde 29'la orada oturamazsınız

Erbakan'dan iktidara erken seçim çağrısı: Yüzde 29'la orada oturamazsınız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erbakan'dan iktidara erken seçim çağrısı: Yüzde 29'la orada oturamazsınız
Haber Videosu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan düzenlediği basın toplantısında iktidara erken seçim çağrısı yaptı. Erbakan "Bu saatten sonra sizin yapacağınız en iyi iş, 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmektir. Yüzde 29'la orada oturamazsınız" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısı öncesinde basın açıklaması yaptı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan erken seçim çağrısı yaptı: "Millette sabır da metanet de kalmadı. Bu saatten sonra sizin yapacağınız en iyi iş, 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmektir. Yüzde 29'la orada oturamazsınız. Daha fazla milleti oyalamayın, bir an evvel bu seçim sandığını getirin.

"23 MİLYON İCRA VE İFLAS DOSYASI VAR"

İki kişiden birisi bankalara borçlu. 86 milyonun bankalara olan borcu 4.4 trilyon lira seviyesine geldi, AK Parti iktidara geldiğinde 6 milyar liraydı. AK Parti iktidarı döneminde vatandaşın bankalara borcu 750 misli arttı ve 86 milyon nüfusa sahip ülkemizde 23 milyon, icra ve iflas dosyasıyla karşı karşıya."

CUMA GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER

Erbakan ayrıca, 10 yıl önce ayrıldığı Saadet Partisi'ni Cuma günü ziyaret edecek. Görüşmede Saadet Partisi, Yeniden Refah ve Gelecek partileri arasında kurulması planlanan "üçüncü yol" konuşulacak.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı

Yıldız ismin hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Ha bide bu arkadaşa söyleyin yüzde 29 ile oturmuyor.Yüzde 52 ile oturuyor.Sen git ortağının mahkemelik işlerini konuş.Babanı koltuktan indiren zihniyetle ne işim var bunları konuş.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Onların orda oturmasına sende vesile olsun birazda ondan bahset ne karşılığında olduğunu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

İklim kanunu meclisten gectikten sonra hukumete olan guvenim tamamen bitmistir. Erken secim.gelmelidir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefs:

SENDE ZAMANİNDA O YUZDE NİN İCİNDEYDİN,NE OLDU,MERAK ETMEYİN SECİM ZAMANİ YİNE İTTİFAK YAPARSİNİZ...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

iktidarı mualefeti yeminli kaptan bu gemiyi batırmak için 3 beş gün savas bahanesi ille vurdular zammı petrole 1 geri 5 ileri ille zaten petrole zam var ise hiç bir şekilde kontrol de kalmaz ülke enflasyonu neyse millet fazlası ille hak eddi de etmeyenler de çekiyor şimdi AK traklar devreye girer uyuşuk beyinler

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.