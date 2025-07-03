Erbakan'dan iktidara erken seçim çağrısı: Yüzde 29'la orada oturamazsınız

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısı öncesinde basın açıklaması yaptı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan erken seçim çağrısı yaptı: "Millette sabır da metanet de kalmadı. Bu saatten sonra sizin yapacağınız en iyi iş, 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmektir. Yüzde 29'la orada oturamazsınız. Daha fazla milleti oyalamayın, bir an evvel bu seçim sandığını getirin.

"23 MİLYON İCRA VE İFLAS DOSYASI VAR"

İki kişiden birisi bankalara borçlu. 86 milyonun bankalara olan borcu 4.4 trilyon lira seviyesine geldi, AK Parti iktidara geldiğinde 6 milyar liraydı. AK Parti iktidarı döneminde vatandaşın bankalara borcu 750 misli arttı ve 86 milyon nüfusa sahip ülkemizde 23 milyon, icra ve iflas dosyasıyla karşı karşıya."

CUMA GÜNÜ BİR ARAYA GELECEKLER

Erbakan ayrıca, 10 yıl önce ayrıldığı Saadet Partisi'ni Cuma günü ziyaret edecek. Görüşmede Saadet Partisi, Yeniden Refah ve Gelecek partileri arasında kurulması planlanan "üçüncü yol" konuşulacak.