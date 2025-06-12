AK Parti Milletvekili Bursalı'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Eleştiri

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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki işçi çıkarım kararına tepki göstererek, geçmiş yönetimlerin sorumsuzluklarını eleştirdi ve emeği ile geçinen işçilerin faturalarının kesilmeyeceğini vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesinde 1030 civarında işçinin işten çıkarılması kararına ilişkin, "Sorumsuzlukların faturasının kesileceği kesim, emeği ile evine ekmek götürme derdinde olan işçiler değildir." ifadesini kullandı.

Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ve CHP yönetimlerini eleştirdi.

Yönetimlerin, başarısızlıklarını bir önceki yönetime yıkmaya çalıştığını kaydeden Bursalı, "Mesele zihniyet meselesi. Her gelen kendi keyfiyet alanını oluşturdu, kaynakları har vurup harman savurdu. Ortada ne bir elle tutulan proje ne de İzmirlinin ödediği vergilerle sağlanan kaynak var. Proje yoksa para nerede, para yoksa proje nerede?" ifadelerini kullandı.

Bursalı, işten çıkarma kararına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yönetimler sorumsuzluk yapmış mıdır? Evet yapmıştır. Ama o sorumsuzlukların faturasının kesileceği kesim emeği ile evine ekmek götürme derdinde olan işçiler değildir. O işçilerle birlikte mağdur olacak aileler hiç değildir. Dolayısıyla topu sürekli taca atarak, önünüzdeki sorunları görmezden gelemezsiniz. Aksi taktirde Genel Başkanınızın elinden düşürmediği kırmızı kartı, İzmirli hemşehrilerimizden görmeniz kaçınılmaz olacaktır."

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Politika
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