AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi esnaf ziyareti yaptı

Marmaris'te AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, esnafın taleplerini dinlerken vatandaşlarla da bir araya geldi. Başkan Aravi, esnafın samimiyetinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, esnaf ziyareti yapıp, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Aravi ve yönetim kurulu üyeleri, Ulusal Egemenlik Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Esnafa "hayırlı kazançlar" dileyen Aravi, alışveriş yapan vatandaşlara da "bereketli alışverişler" temennisinde bulundu.

Esnafın kendilerine gösterdiği samimiyetin yüzlerini güldürdüğünü belirten Aravi, sorumluluklarının bilincinde olduklarını, durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Politika
