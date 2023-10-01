AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, kentin tarım ve hayvancılık sektöründeki sıkıntıları ve yapılan yatırımları masaya yatırdı. Borsa Başkanı Ramazan Özcan, birlikte çalışarak Malatya'yı ayağa kaldırmak için çaba göstereceklerini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'ın borsa ziyaretinde konuşan Malatya Ticaret Borsası'nı (MTB) Başkanı Ramazan Özcan," Malatya'yı en güzel bir şekilde ayağa kaldırmak için birlikte çalışacağız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya'daki temasları kapsamında MTB'yi ziyaret etti. Ziyarette, kentin tarım ve hayvancılıkta yaşadığı sıkıntılar ile yapılan yatırımlar masaya yatırılırken, MTB Başkanı Ramazan Özcan, Babacan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Malatya'da tarım ve hayvancılıkla ilgili Milletvekili Babaca'a bilgi veren Başkan Özcan, "6 Şubat depreminin üstünden yaklaşık 8 ay gibi bir süre geçti. Ama hayat devam ediyor. İçinde bulunduğumuz şartlara rağmen, Malatya'yı yeniden geçmişte yaşadığımız o güzel haline döndürmek için her alanda yoğun bir çalışma var. Milletvekilimizde seçildiği günden itibaren sahada yoğun bir çalışmayla vatandaşlarımızla görüşüyor. Gerek kalıcı konutların yapılması gerekse de şu anda acil olan konteynerlerde yaşayanların, yaşamlarımın devam ettirmeleri için yoğun bir mücadele var. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Malatya'yı en güzel bir şekilde ayağa kaldırmak için birlikte çalışacağız. Yaşanan sıkıntıları da kendilerine aktararak işbirliği içinde çözüm odaklı olarak her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsası'nın son birkaç yıl içerisinde önemli projeleri hizmete kazandırdığını aktaran Başkan Özcan, bünyelerinde ilkleri ve enleri barındıran bu projelerin global ölçekli projeler olduğunu kaydederek, "Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, Süt Toplama Merkezi ve Soğuk Zincir Projesi ile Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi gibi tarım ve hayvancılık sektörlerine hitap eden bu yatırımların kent ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunan projeleri hayata geçirdik" ifadelerini kullanarak, Milletvekili Babacan'a ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise, "Başkanımızla çeşitli meseleleri ara ara paylaşıyoruz. Ticaret Borsamız bundan sonra Malatya'yı birlikte ayağa kaldırmada bizim en önemli partnerlerimizden biri olduğunun farkındayız. Bu yüzden de esasen Malatya nasıl ayağa kalkar sorusunun cevabını birlikte vereceğiz. Burada en önemli husus bir defa Malatya ticaretini, hem Malatya'nın var olan zenginliklerini farklı bir noktaya taşıyarak özellikle deprem sonrası Malatya'yı ayağa kaldırmanın, sonrasında da bu depremin öncül etkilerinin, ilk etkilerinin inşallah biraz hafifletilmesinin ardından belki daha orta vadede Malatya'yı bir üst lige taşırız, onu birlikte yürüteceğiz, birlikte üstleneceğiz" diye konuştu. - MALATYA