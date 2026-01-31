AK Parti'li Gül: 2026 reform yılı olacak

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, 2026 yılının hem ekonomik hem hukuki anlamda reformların millete yansıdığı bir yıl olacağını söyledi.

Ak Parti MYK Üyesi ve Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Tekirdağ'da partisinin düzenlediği İl Danışma Meclis toplantısına katıldı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Gül, AK Parti'yi milletin kurduğunu, her zaman da milletle birlikte olduğunu söyledi. Gül, "Milletin adamı Cumhurbaşkanımızla yol yürümüş, Türkiye'ye dair daha çok yapacak işi, daha çok yapacak hikayesi olan bir parti. AK Parti yine kendi rekorunu, kendi heyecanını kendisiyle sınayan, kendisiyle yarışan bir parti" dedi.

2026 yılının Türkiye'de reform yılı olacağını belirten Gül, "2026 hem ekonomik hem hukuki anlamdaki reformların milletimize, bu hizmetlerin, reformların yansıdığı bir yıl olacak. Bu konuda hem Meclisimiz hem yasama faaliyetleri hem hükümetimizin ortaya koyacağı, atacağı adımlar bizim vatandaşımız için çok önemli hizmetler olacak" diye konuştu. 2026 yılının ayrıca demokrasi ve özgürlüklerin güçleneceği, hem de refahın aratacağı bir yıl olacağını ifade eden Gül, "Yani özgürlük artacak, sofradaki ekmek artacak. Vatandaşlarımızın bu anlamda hem demokrasi hem de hukuk ve ekonomi alanında çok önemli bir reform dönemini, reform yılını hep beraber yaşayacağız. Bu konuda heyecanlıyız. Bu konuda hazırlıklıyız. Milletimiz de yine bizden bekliyor" dedi. Muhalefetin vizyon yetersizliğinin olduğunu söyleyen Gül, "Muhalefetin hali ortada. Muhalefetin bu anlamda Türkiye'ye dair sunabileceği bir vizyon yetersizliğini herkes görüyor, biliyor. O yüzden yine ihtiyaçları, eksikleri de çözecek olan merci milletimizin umudu yine AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

SURİYE ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ'

Bölgede yaşanan gelişmelerin dikkate alındığında Türkiye'nin çok iyi bir noktada olduğunu söyleyen Gül, "Daha bir ay dolmadan sanki 10 yıllık gelişmeler yaşandı. Çok yorucu bir yıl oldu küresel anlamda yaşanan. Venezuela krizinden Rusya, Ukrayna krizi devam eden yine Grönland'a varıncaya kadar yine bölgemizde yaşanan hadiseler insanlık adına gerçekten üzücü ve şok edici gelişmeler yaşadı. Ama burada şunu ifade etmek lazım; Türkiye bu fırtınalı dönemlerde çok tecrübeli bir kaptana sahip. Yani hepimiz aynı gemideyiz ve bu geminin başında da tecrübeli bir kaptan var. Cumhurbaşkanımız var. Bunu herkes görüyor, takdir ediyor, biliyor. Bugün dünyada tüm bu çalkalanmalar ve Türkiye'ye dair de meydan okumalar varken Türkiye bu konuda hem istikrarını hem barışın, huzurun çağrıcısı, yürütücüsü olarak çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Türkiye olarak biz bütün dünyanın barış içerisinde olmasını istiyoruz ve bölgemizde Irak'ta, Suriye'de, İran'da bir müdahalenin olmadığı ve bu ülkelerin kendi birliklerini, bütünleşik yapılarını koruyabildikleri bir dönemi, bir durumu çok önemsiyoruz" dedi. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Gül, "Bildiğiniz gibi bu hususta Meclis'te bir Milli Dayanışma, Demokrasi, Kardeşlik Komisyonu kuruldu. Bu hususta Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla çok önemli bir süreç başladı. Burada da bizim temel yaklaşımımız Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyi gerçekleştirmek. Çok önemli ve olumlu gelişmeler var. Özellikle Suriye'de dün de yine yapılan mutabakatla bir Suriye'nin kendi varlığını, bütünlüğünü koruyabileceği tek Suriye'nin olduğu, terörden arındığı bir Suriye hepimiz için çok önemli ulusal güvenlik meselesi. Bizlerin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok ama Türkiye'yi tehdit edecek, Türkiye'yi meydan okutacak hamlelere ve bu konudaki saldırılara karşı da asla buna izin vermeyecek bir tutumumuz var" diye konuştu. Huzurlu ve istikrarlı bir Suriye istediklerini kaydeden Gül, "Bu konuda her türlü desteği veriyoruz ve inanıyoruz ki yeni hükümetle beraber Şara yönetimiyle beraber içinde Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin olduğu ve her inancın kendi düşüncesini orada ifade edebildiği ve söz sahibi olabildiği bir Suriye'yi arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM GÜNDEMİMİZ MİLLETİMİZ'

Bir gazetecinin AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın milletvekili maaşlarına ilişkin açıklamasını sorması üzerine Gül, "Bizim ana gündemimiz, tüm 86 milyonun her açıdan daha güçlü bir konuma gelmesi. Onun dışında başka bir gündemimiz yok. Bu husus bizim, AK Parti'nin kurumsal olarak ana meselemiz, Türkiye'yi daha da güçlendirmek, vatandaşlarımızın refah durumlarını daha da güçlendirmek, ekmeğini daha da arttırmak. Sorunların farkındayız, üzerine gidiyoruz. Onun dışında milletin gündemi var. Milletvekilinin gündemi, milletin önüne geçemez. Bizim tek gündemimiz var, milletimiz ve milletimiz de bunu çok iyi biliyor. Bu hususla alakalı bizim tutumumuz, milletimizin yanında olmak, milletimizin sorunlarını dikkate almak. Onun dışında başka bir gündemimiz ve meşguliyetimiz yok" ifadelerini kullandı.