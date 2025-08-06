AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Bakan Şimşek'e Teşekkür

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e İzmir'deki çalışmalara dair ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette şehrin öncelikleri ve ihtiyaçları üzerinde verimli bir istişare gerçekleştirildi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentteki çalışmalara dair ziyaret ettikleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Saygılı, yazılı açıklamasında, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Bakan Şimşek'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Saygılı, ziyarete ilişkin "Şehrimizin öncelikleri ve ihtiyaçlarını istişare ettiğimiz verimli görüşme gerçekleştirdik. Bakanımız Mehmet Şimşek'e nazik ev sahipliği ve İzmir'imize gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti

Ünlü oyuncu, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı

Gizli arşiv ortaya saçıldı! Merdivene asılı gelinlikli heykele dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.